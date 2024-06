Gattinoni, con Best Performer un boom mai visto

Uno dei migliori risultati commerciali degli ultimi 10 anni. Il Gruppo Gattinoni tira le somme sull’andamento di Best Performer, il piano di incentivazione per le agenzie del network, lanciato nel 2013, che ha erogato 400.000 euro di over commission.

Il progetto si è evoluto negli anni, concretizzando con sempre maggiore vigore alcuni cardini del business: la forza di contrattazione dell’azienda nei confronti dei partner, la libertà delle agenzie del network di aderire o meno al piano, l’indipendenza di chi aderisce nello scegliere con chi concentrare i propri volumi, il riconoscimento di una doppia over, da parte dei partner e del Gruppo.

Le agenzie hanno sposato con convinzione il Best Performer: dalle 600 adesioni del 2019 – anno pre pandemia – sono passate a 800 nel 2023. I partner sono aumentati da 19 a 24 (di cui 20 tour operator), includendo brand di nicchia e specialisti.

Oltre al prodotto messo a disposizione dai fornitori, le agenzie del network Gattinoni hanno accesso alle linee interne. Una rosa così ampia di prodotto e di partnership ha consentito anche un’operazione decisiva: l’attuazione, nel corso del 2023, di oltre 90 campagne trade e consumer sul mercato, alcune delle quali in esclusiva per il Gruppo Gattinoni. Campagne che riservavano sconti fino a 400 euro a pratica, frutto di accordi con i vari partner del network, per un ammontare complessivo di circa 300.000 euro.

I risultati economici del Best Performer 2023 hanno segnato l’erogazione, tramite la sede network, di circa 400.000 euro di over commission alle agenzie. “Questi incentivi – sottolinea Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel – sono stati un ulteriore stimolo per le agenzie, che hanno colto nuove opportunità di incremento della loro marginalità. La multicanalità non è più un’opzione, ma una necessità all’interno del network. Da un lato questa si integra con l’attuazione di molteplici campagne mirate per le agenzie, dall’altro con i piani di incentivazione, primo tra tutti il Best Performer».

Per il 2024 Gattinoni ha pianificato un programma di incentivazione ancora più ambizioso. Best Performer e MyChallenge 2024 ha già ottenuto l’adesione di oltre 800 agenzie e 24 fornitori, disposti a fare rete riconoscendo condizioni commerciali particolarmente favorevoli. Il progetto si sviluppa nell’intero anno, coprendo ogni mese, aggiungendo alle programmazioni diverse iniziative, come i Summer Days, attualmente attivi, e la Campagna Sposi, con una dozzina di partner e top partner aderenti.