Gattinoni Events, +12% di fatturato nel primo semestre

Primo semestre positivo per Gattinoni Events, divisione del Gruppo Gattinoni, che ha realizzato, da gennaio a giugno 2024, un aumento del 12% del fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato assume un valore ancora maggiore considerando il 2023 un anno record, con crescita complessiva pari a 71,8% rispetto al 2022.

L’obiettivo economico della business unit per il 2024 è di consolidare i numeri del 2023. A conclusione del primo semestre 2024, i risultati raggiunti e le attività prospect in corso, inducono all’ottimismo per il raggiungimento del target. La marginalità è in crescita come da business plan triennale.

«La business unit Gattinoni Events nutre inoltre un altro traguardo ambizioso, prefiggendosi di valorizzare l’intero staff – attualmente circa 100 persone – come massimo bene intangibile. Se i risultati economici sono così soddisfacenti è anche, e soprattutto, merito della coesione, della motivazione e del senso di appartenenza», si legge nella nota.

I GRANDI EVENTI

Nel 2024 si afferma l’orientamento di Gattinoni Events verso i grandi eventi; il 50% del business è rappresentato da attività in grado di generare singolarmente oltre 1 milione di euro. Ogni area della business unit – dalla logistica da sempre trainante per l’organizzazione alla live communication, fino all’healthcare – ha sposato infatti questo orientamento, raccogliendo la sfida che il mercato richiedeva.

Ha contribuito con peso significativo il reparto healthcare, che nel 2024 si è presentato molto scalabile, fermi restando i requisiti necessari di credibilità e autorevolezza. Il segmento farmaceutico in Gattinoni Events, estremamente specializzato, può contare su uno staff di 16 elementi, che nel 2023 ha più che raddoppiato il fatturato e che nel primo semestre del 2024 ha attratto grandi player. Il 50% degli eventi Pharma firmati da Gattinoni Events si basa sull’originalità.

Creatività ed engagement sono prerogative del reparto live communication, che fa da booster alla comunicazione delle aziende alla ricerca dell’effetto “wow”. Dieci persone – oltre a collaboratori freelance ingaggiati di volta in volta su progetti mirati – si dedicano a questa attività. Elemento strategico è la tecnologia, che mai potrà sostituire il capitale umano, ma rappresenta un supporto indispensabile; in ambito software ottimizza la gestione della quotidianità, interna e dei clienti, e come strumento della live communication facilita la spettacolarizzazione.

Case study in tal senso è stata quella di Lamborghini, per il lancio della sportiva Revuelto; nel 2024 Gattinoni Events ha sviluppato la volontà di penetrazione nel settore automotive, con la creazione di team dedicato con competenze verticali, che include anche un itinerary manager per tour auto e moto. La prospettiva per l’anno in corso è infatti di percorrere con ampie strategie lo sviluppo di questo settore merceologico decisivo per l’economia.

Un altro case study che ha utilizzato la tecnologia è stata la convention realizzata a Napoli per 740 consulenti di FinecoBank spa. In location abitualmente non accessibili – dal Salone Margherita al Palazzo Reale al Teatro San Carlo, con concerto del trio Il Volo – i partecipanti sono stati calati in uno show innovativo, alla presenza di diversi artisti.

Il 2024 vede farsi tangibile l’ampio tema della sostenibilità, dalla certificazione Iso 20121 all’organizzazione di eventi completamente green, in destinazioni scandinave, in cui la sensibilità nei confronti dell’ambiente è di tipo culturale.

OBIETTIVO RICAVI A +6,5%

Commenta Elisa Presutti, managing director Gattinoni Events: «Ci mettiamo in gioco con rigore e fantasia per ispirare, progettare, gestire i progetti che ci vengono affidati, distinguerci e far distinguere chi si affida a noi. Siamo soddisfatti della crescita registrata in questo semestre, realizzata grazie ai frutti dei tanti investimenti, in risorse umane, tecnologia, creatività e commerciale».

»Il dato semestrale del +12% – prosegue – ci fa guardare con ottimismo al raggiungimento dell’obiettivo di fine anno, che prevede una crescita dei ricavi del 6,5% rispetto al 2023, anno in cui eravamo cresciuti in maniera straordinaria rispetto all’esercizio precedente. Oggi un nostro punto di forza è la reale sinergia fra i reparti; dallo storico e fondamentale ramo della logistica, a quello visionario della live communication, all’healthcare che ha raggiunto risultati straordinari in un anno, con clienti di altissimo profilo e volumi più che raddoppiati».

«Dal settore automotive – conclude Presutti – veniamo coinvolti come player affidabile per progetti sempre più complessi e questo è per noi motivo di orgoglio. Le persone sono un asset intangibile prezioso, capitale umano il cui valore è altissimo. La mia sfida personale è che tutti lavorino con serenità e grande spirito di collaborazione, esprimendo il meglio di sé stessi, a beneficio loro e, a cascata, degli eventi e dei numeri».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa.