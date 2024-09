Gattinoni Group, campagna corporate da oltre mezzo milione di euro

Un investimento di oltre 500.000 euro. “C’è un mo(N)do per vivere un’esperienza. Vivila!” è il claim della nuova campagna corporate del Gruppo Gattinoni, che partirà in autunno. A primavera c’era già stata la presentazione ufficiale delle tre business unit: Events, Business Travel e Travel.

Nel nuovo claim emerge l’evoluzione aziendale che il Gruppo ha attraversato nel corso della sua storia, sottolineando l’ambizione di far vivere esperienze autentiche a quanti scelgono di affidarsi a Gattinoni per eventi, trasferte d’affari e viaggi. L’identità del marchio è evocata anche nella declinazione di visual e body copy, che pone in risalto il raggio d’azione dei tre rami d’azienda.

Il payoff “Esperienze da vivere” indica il significato del percorso avviato dal Gruppo e trova la sua naturale evoluzione nell’attuale layout: dal gate di partenza al quadrato con “Tre mo(N)di per vivere un’esperienza”. Il visual è stato declinato nelle tre rispettive Business Unit: le persone, protagoniste della campagna, attraversano la soglia per entrare nel mondo Gattinoni e vivere le esperienze che l’azienda offre in tutti i settori, i cui highlights vengono sottolineati nelle singole body copy.

La creatività della campagna è stata concepita e sviluppata dal team comunicazione interno all’azienda, che da sempre si occupa di declinare immagine e progetti in seno al Gruppo, con risorse dedicate.

«Abbiamo sollecitato i nostri creativi interni a supportare tutte le Business Unit – sottolinea Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni – e non a caso la nuova campagna di comunicazione si prefigge di trasmettere l’affidabilità di ogni ramo d’azienda e utilizza un visual coerente con le diverse anime della nostra galassia. Nel 2024 la nostra strategia comunicativa si è ampliata ed è cresciuta su ogni fronte, presidiando i media, dai cartacei all’online, dalle radio alle televisioni, dalle affissioni nei centri nevralgici del trasporto pendolari alle fiere di settore. Anche sul fronte trade abbiamo dotato le agenzie del network di ogni strumento che potesse far esplodere la visibilità e la potenza del brand. Strategia che continueremo anche per il 2025».

Nella nuova campagna corporate, le immagini delle persone proiettate nel mondo sono avvolte da cornici che cambiano colore. L’argento è connesso al Gruppo, alla passione che lo guida da oltre quarant’anni. Il blu è riferito al cielo di chi viaggia per lavoro, definendo Gattinoni Business Travel come riferimento per questo segmento. Il fucsia rimanda alla creatività che contraddistingue l’anima di Gattinoni Events, che fa di ogni singolo evento un’esperienza unica originale e coinvolgente. Infine, l’acquamarina, la gemma che suggerisce le trasparenze del mare, presente nelle proposte di Gattinoni Travel, sia nelle linee di prodotto sia nelle attività delle agenzie.

La nuova campagna corporate segue e valorizza il piano integrato di comunicazione e marketing 2024, che ha visto il Gruppo selezionare una molteplicità di canali, per ottimizzare copertura ed efficacia delle attività promozionali, presidiando sia il fronte b2b sia quello b2c.

Il piano ha sviluppato una corposa campagna b2b per tutte le Business Unit del Gruppo – Events, Business Travel, Travel – nella quale rientrano progetti con partecipazione a eventi specifici per i vari target. Completano il piano i viaggi/incentive per le agenzie di viaggi e quelli dedicati ai clienti corporate.

Sul fronte b2c sono state intraprese attività corporate-istituzionali con gruppi di media specializzati e sono stati realizzati progetti mirati. Parallelamente sono state pianificate presenze su testate femminili e travel, cartacee e digital. La strategia di comunicazione ha veicolato il brand Gattinoni, e in particolare il segmento Travel, su canali differenti, dalle stazioni ferroviarie e metropolitane ai social media, alla televisione, ad esempio attraverso la sponsorizzazione della trasmissione “Amarsi un po’. Istruzioni per l’uso”, con Filippo Magnini e Samanta Togni andata in onda la scorsa primavera su La7.

Si aggiungono, inoltre, numerose campagne ideate dal team aziendale di creativi, una dedicata al segmento sposi e l’altra ai Summer Days (giornate in cui il consumatore che si rivolgeva alle agenzie del network – presenti in tutto il territorio nazionale – beneficiava di riduzioni e plus di valore). Il piano media comprende anche una pianificazione sui social media Gattinoni Travel (Facebook e Instagram) e di influencer marketing con attivazioni su progetti specifici, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il prodotto Gattinoni Travel.

Non da ultimo, nel 2024 è stata rilanciata Radio Gattinoni, con il plus di essere fruibile da tutti gli ascoltatori e in quanto web radio è a disposizione anche sul sito gattinonitravel.it