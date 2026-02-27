Gattinoni, in uscita l’uomo-business travel Candilotti

A inizio marzo Eros Candilotti concluderà il proprio percorso professionale in Gattinoni, chiudendo la propria carriera dopo quasi quarant’anni trascorsi all’interno del Gruppo.

Figura storica e punto di riferimento per il business travel, Candilotti ha accompagnato la crescita dell’azienda contribuendo in modo determinante allo sviluppo della divisione dedicata ai viaggi d’affari, al consolidamento dei Business Travel Center sul territorio e delle partnership nazionali e internazionali, oltre ad aver partecipato attivamente all’espansione del network e alla crescita numerica e qualitativa delle Agenzie di Proprietà.

La conclusione del rapporto avviene nel segno di una naturale transizione verso il meritato riposo, al termine di una carriera quasi interamente vissuta in Gattinoni, e conferma un percorso fondato su fiducia reciproca, continuità e condivisione di valori.

Il Gruppo “esprime a Eros Candilotti la propria gratitudine per il contributo offerto e gli rivolge i migliori auguri per la nuova fase di vita personale”.