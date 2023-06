Gattinoni, la piattaforma B2B2C scelta da oltre 350 agenzie

Sono più di 350 le agenzie di viaggi affiliate al network del Gruppo Gattinoni che utilizzano a pieno regime la piattaforma B2B2C e ne sfruttano tutte le potenzialità.

E per Antonella Ferrari, network director del Gruppo Gattinoni: «Si tratta di un ottimo risultato che dimostra come la piattaforma che abbiamo implementato funzioni e dia alle agenzie la possibilità di essere in contatto con i clienti ogni giorno 24 ore su 24, anche quando il punto vendita fisico è chiuso. Una flessibilità ormai imprescindibile oggi, necessaria affinché il cliente possa raccogliere informazioni dal consulente di viaggi on line o nel negozio fisico ogni qual volta ne abbia il bisogno, l’esigenza o la curiosità».

La piattaforma b2b2c esclusiva del Gruppo Gattinoni offre alle agenzie la garanzia sui prodotti in vendita gestiti dal Gruppo. Altro plus è la versatilità: il cliente può acquistare anche un solo servizio oppure le idee di viaggio complete, può costruirsi il viaggio in autonomia e acquistarlo direttamente online oppure può salvare la sua idea di viaggio e procedere all’acquisto in agenzia.

Per i vertici del gruppo Gattinoni si tratta di uno strumento al passo con i tempi, che permette non solo di andare verso una clientela “digitale” che magari non entrerebbe in agenzia, ma anche verso un aumento dei servizi che possono essere venduti a un già cliente che vuole restare comodamente sul divano a prenotare con la sicurezza di aver comprato dall’agenzia “sotto casa”.

«Siamo un network all’avanguardia – continua Ferrari – sia in termini di prodotto sia di tecnologia, e il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre più per andare incontro alle esigenze delle agenzie, soprattutto in termini di servizi e assistenza, e dei clienti che ormai sono sempre più tecnologici, cercano idee ed esperienze uniche e, soprattutto, le cercano come prima cosa online. La nostra piattaforma e il nostro ecommerce sono ormai strumenti indispensabili per le agenzie di viaggi per conquistare nuove fette di mercato, nuove tipologie di clienti che non transitano in agenzia fisica, che solo soliti fare acquisti direttamente in rete o tramite app».

Il plus, aggiunge, «è offrire l’ecommerce con le garanzie e la professionalità che contraddistinguono le agenzie fisiche. Il futuro, insomma, è già adesso. Il mio auspicio è che sempre più agenzie capiscano l’importanza dell’ecommerce come strumento per implementare le loro performance e come base per le tendenze di sviluppo del settore che si stanno delineando e che vanno verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale anche nel nostro settore»