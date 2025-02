Gattinoni presenta il catalogo Mare Italia 2025

In distribuzione il nuovo catalogo Mare Italia di Gattinoni Travel, per 120 pagine contenenti 82 strutture, situate in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. L’offerta, va specificato, sale a 100 considerando le strutture inserite nella piattaforma B2B.

L’intera programmazione Mare Italia è prenotabile online per le agenzie, oltre che sul sito B2C dell’azienda. L’offerta non è articolata solo per località ma anche per tipologia di strutture. Dai villaggi in formula club con sport e animazione per tutta la famiglia ai resort che privilegiano privacy e comfort, ideali per le vacanze di coppia. Dagli hotel che si affacciano su spiagge attrezzate a quelli vicini ai centri storici, ai residence incastonati in pinete per chi aspira a vacanze indipendenti.

Tre strutture, denominate Best Choice, riservano ai clienti Gattinoni alcuni vantaggi, fra cui la riduzione del 50% sul pacchetto spiaggia nelle prime file, o il tavolo riservato nel ristorante principale, in aggiunta a un ottimo rapporto qualità-costo.

Inoltre, per i clienti che entro il 31 marzo prenoteranno un pacchetto “Mare Italia Selected”, composto da volo e soggiorno, è in vigore la promozione Speciale ParkingGo, che consiste nella possibilità di una sosta gratuita di sette notti nei parcheggi convenzionati.

Mario Vercesi, amministratore delegato di Gattinoni Travel, ha dichiarato: «L’edizione 2025 del catalogo Mare Italia vuole essere una risposta concreta alle aspettative riportateci delle agenzie di proprietà, associate e affiliate al nostro network. Fornendo loro un valido strumento per accogliere e soddisfare la richiesta di soggiorni balneari in Italia, nelle varie regioni, con infrastrutture diversificate per famiglie, coppie, nuclei di amici, persone che amano privacy e indipendenza e altre che richiedono servizi coinvolgenti quali miniclub e animazione. Quella presentata sul nuovo catalogo è un’ampia scelta interamente consultabile e acquistabile sul nostro evoluto portale di prenotazioni che consente alle agenzie di poter, autonomamente, abbinare ai soggiorni ogni genere di trasporto e copertura assicurativa desiderata. E, per il primo anno, con il vantaggio, per molte strutture ricettive tra quelle pubblicate, di poter offrire, grazie alle contrattazioni dirette con le medesime, disponibilità e prezzi aggiornati in tempo reale tramite flussi diretti e potenti channel manager».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gattinoni Travel