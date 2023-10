Gattinoni riporta in agenzia la promo “Winter Days”

“Chiudi gli occhi e sogna”. Dopo Spring Days e Summer Days, è partito il 16 ottobre ed è valido fino al 6 novembre il terzo appuntamento annuale che Gattinoni Group programma da anni per veicolare il consumer in tutte le agenzie del network: hanno aderito 18 partner e si tratta dei Winter Days.

Oltre alle promozioni sul prodotto interno delle linee Dynamic, Selected e Travel Experience, i viaggiatori potranno prenotare a condizioni agevolate Alidays, Allianz Global Assistance, Alpitour World sui brand Bravo, Francorosso e Turisanda, Boscolo, Cabo Verde Time, Costa Crociere, Futura Vacanze, Gioco Viaggi, Going, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Naar, Nicolaus-Valtur, Smartbox, Sporting Vacanze, TH Group, Trentino Holidays, Veratour.

Attraverso un format promozionale collaudato da anni, il gruppo Gattinoni punta ad attrarre nuova clientela nelle proprie agenzie, proponendo offerte particolarmente competitive, negoziate in esclusiva, e valide per un periodo circoscritto. Prenotando nelle tre settimane di validità, viaggi in partenza nel 2023 e 2024, i consumatori beneficeranno di riduzioni fino a 300 euro a pratica; in alcuni casi si aggiungerà un piano di incentivazione speciale per le agenzie, in collaborazione con numerosi partner del settore turistico italiano.

A sostegno della campagna “Chiudi gli occhi e sogna”, Gattinoni ha creato una serie di materiali di comunicazione messa a disposizione del network: locandine, dem, post social e storie create ad hoc per le agenzie.

«I Winter Days vogliono stimolare traffico in agenzia, attirare clienti che non hanno ancora pensato alle proprie vacanze invernali – spiega Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione Gruppo Gattinoni – “Chiudi gli occhi e sogna” è un concept pensato dal nostro reparto creativo interno e declinato su tutti i materiali di comunicazione che abbiamo fornito alle agenzie per poter comunicare direttamente con i propri clienti attraverso il canale offline e quello online. La campagna dura tre settimane e, grazie ai numerosi partner che hanno aderito all’iniziativa, permetterà di soddisfare le richieste di tutti i tipi di clienti: famiglie, coppie, single, avventurosi o alla ricerca di mare e relax che vogliono prenotare il loro prossimo viaggio presso una delle agenzie Gattinoni».