Gattinoni Travel Store, convention a Marrakech con il neo direttore Prandini

“La potenza della Rete”: è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, riunite a Marrakech fino a venerdì 17 novembre e in compagnia del nuovo direttore delle agenzie di proprietà Luca Prandini.

Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra.

All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti hanno volato da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi.

Il programma ha previsto due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito è stato presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini.

«Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida – commenta Luca Prandini – sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime, le ex Robintur e Gattinoni, che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra».

In Marocco, dalla prossima primavera i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva – Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”.

Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group, conclude: «Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni».