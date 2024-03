Gattinoni, vacanza premio a Cortina per 20 agenti dell’Academy

Tre giorni a Cortina per premiare 20 agenti di viaggi che si sono distinti nella prima sessione dell’Academy Gattinoni. In attesa del bis autunnale, Gattinoni Group ha offerto un soggiorno nella perla delle Dolomiti a chi ha completato l’intera formazione, tra workshop ed esperienze coinvolgenti.

Dedicata alle agenzie dei network Mondo di Vacanze e MyNetwork Viaggi & Vacanze, l’Academy Gattinoni si è svolta da settembre 2023 a febbraio 2024. Oltre 500 gli agenti che si sono registrati sulla piattaforma per seguire online i 16 appuntamenti in calendario, tenuti da formatori specializzati nelle singole aree.

Un progetto di costruzione dell’identità dell’agenzia, articolato in diverse attività, concrete e utili nel business quotidiano: dalla presenza online con sito web e strategia sui social media alle modalità di relazione con i clienti, dalle tecniche di vendita alle strategie volte a migliorare la soddisfazione del cliente, dall’analisi del business attraverso la stesura di un budget al monitoraggio dei risultati con il controlling finanziario.

Gli appuntamenti formativi hanno spaziato, inoltre, dagli importanti temi della privacy alla corretta compilazione del contratto di viaggio e di lavoro al recruiting digitale, dalle polizze assicurative a come intraprendere un percorso di sostenibilità aziendale. La conclusione è stata dedicata al tema del viaggio e alle tipologie attualmente più richieste. Una sessione che ha registrato il picco più alto di partecipazione da parte degli agenti.

«Per noi è sempre un grande stimolo proporre questi importanti momenti di formazione, condivisione e aggregazione – sottolinea Antonella Ferrari, direttore Network di Gruppo Gattinoni – La prima sessione dell’Academy è stata molto apprezzata, lo dimostrano i numeri complessivi e soprattutto l’elevata partecipazione di agenzie che hanno seguito per intero il percorso. Sicuramente la ripeteremo in autunno, per dare contenuti e stimoli sempre nuovi. A Cortina abbiamo voluto invitare una ventina di agenti che si sono distinti per il particolare impegno profuso nel corso dell’Academy».

Nelle giornate ampezzane sono stati organizzati due workshop: Bye Bias, dedicato alla scoperta dei principali pregiudizi cognitivi ed errori nel modo di pensare, soprattutto in situazioni di forte stress, condizione che si verifica frequentemente in agenzia di fronte a clienti sempre più esigenti; Culture Mapping, in cui si sono tracciate le sfide e le opportunità di un corretto “culture management”.

I momenti di lavoro sono stati alternati da attività coinvolgenti, come il curling presso lo stadio Olimpico di Cortina, lo starwatching all’osservatorio astronomico, la passeggiata nel bosco serale a lume di torcia e la salita al rifugio Mietres con relax nella vasca termale all’aperto.

Nel “menù” anche pranzi e cene speciali presso ristoranti molto rinomati, come quello dello chef e sommelier Fabio Pompanin – arruolato dal Coni per gli atleti delle Olimpiadi – o in rifugi ad alta quota raggiungibili in funivia, come il Col Druscié, 1778 metri, che si affaccia direttamente sulle Tofane e offre una vista panoramica a 360° sulla vallata di Cortina e sulle piste della Coppa del Mondo.