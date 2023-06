Gattinoni: viaggio in 4 tappe nella storia dei 40 anni del Gruppo

Creatività, sostenibilità, viaggi e persone. Sono i temi attorno ai quali ruotano i quattro eventi organizzati dal Gruppo Gattinoni, in occasione dei suoi 40 anni.

L’obiettivo dell’azienda è raccontare il percorso segnato da valori, crescita e cambiamenti in questi appuntamenti, in programma all’Hub Gattinoni di Milano a partire dal 29 giugno e aperti al pubblico. Gli altri incontri a settembre, ottobre e novembre. Sul palco protagonisti del mondo imprenditoriale nazionale. Lo schema dei meeting prevede la partecipazione di un esperto, un parterre di aziende, un rappresentante del Gruppo e come moderatore un giornalista della testata Forbes Italia – che è media partner degli eventi, organizzati in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi.

Partner dell’iniziativa anche Up2You, la start up greentech che affianca il Gruppo Gattinoni nel percorso di sostenibilità aziendale intrapreso lo scorso anno: tutti e quattro gli eventi, infatti, sono Carbon Neutral. Le emissioni di Co2 saranno compensate attraverso l’adesione ai progetti green certificati sostenuti dall’azienda.

Dunque, il via il 29 giugno con il tema “La creatività ha cinque sensi”. Insieme a Elisa Presutti, managing director events del Gruppo Gattinoni, Tomaso Trussardi, founder fast Cars Slow Food, Luca Cardone, responsabile 5G&Corporate solutions di Windtre, Max Ferrari, co-founder Mc2 Saint Barth, Eliana Salvi, founder e Ceo di Cosmic, e Chiara Luzzana, president & ceo Chiara Luzzana Soundscape S.r.l. Modera Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes.

«La scelta del numero 4 non è casuale – spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni – oltre a riprendere il numero dei 40 anni, riflette tematiche, strategie e campi di interesse propri del Gruppo, che in questi anni abbiamo portato avanti e che si possono riassumere appunto in quattro aree che sono anche valoriali: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Obiettivo di questi eventi è quello di dialogare e creare connessioni tra mondi e settori diversi, attorno a temi e valori comuni».