Gattinoni vira sul marketing sensoriale con l’essenza “Traveller. Orizzonti di Viaggio”

Il marketing? Adesso diventa sensoriale nelle agenzie Gattinoni Travel, agendo sull’olfatto, il senso che più di ogni altro influisce sulla sfera emotiva. In arrivo nelle agenzie, infatti, il profumo “Traveller. Orizzonti di Viaggio”, l’essenza che l’azienda ha realizzato insieme a maestri profumieri.

Una scelta che parte da una considerazione: l’olfatto umano è in grado di distinguere circa un trilione di combinazioni di profumi, di cui ben pochi sono nelle corde di ciascun individuo. Ogni fragranza ha un diverso impatto sullo stato d’animo e sul coinvolgimento emotivo; la memoria olfattiva è quella che si fissa in maniera più persistente nella mente, modifica la percezione, evoca ricordi.

Creare una fragranza ben connotata diventa quindi per l’azienda una strategia: intensifica la personalità del brand e aiuta a ricordarlo. Il logo olfattivo, in sostanza, può diventare un asset per potenziare la riconoscibilità.

La profumazione verrà veicolata attraverso diffusori; le prime a ricevere il kit sono le agenzie di proprietà, le Gattinoni Travel Store, cui seguiranno novità destinate alle agenzie partner e ai clienti, con formati e gadget studiati ad hoc.

Entrando nelle agenzie Gattinoni, i consumatori saranno avvolti dalle note di essenze che stimolano sensazioni di benessere e predispongono a uno stato d’animo più propenso alla ricettività. Statisticamente, se la profumazione risulta gradevole, genera un miglioramento dell’esperienza legata al viaggio, che nel tempo evolve in differenziazione e fidelizzazione.

«Come Gruppo siamo sempre aperti a esplorare nuove strade da percorrere per migliorare la comunicazione nei confronti dei clienti finali – osserva Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo – In aggiunta ai canali tradizionali, e ai tanti media cartacei e digitali, abbiamo voluto inserire uno strumento che generasse un approccio emozionale. Dopo la vista (ndr il rebranding delle agenzie sia a livello di insegne sia di vetrofanie e vetrine) e l’udito (ndr con Radio Gattinoni ascoltabile in tutte le agenzie del network), abbiamo lavorato sull’olfatto».

«Questo senso – prosegue Maggi – accoglie messaggi subliminali, trasporta istantaneamente; quel profumo di pane che riporta all’infanzia, quell’aroma di thè con le erbe di montagna, quei semi di lavanda che prolungano l’estate, quella brezza marina di un luogo del cuore. Con ‘Traveller, Orizzonti di Viaggio”, ci auguriamo di stimolare piacevolezza, e contemporaneamente di suggerire atmosfere di un “altrove” in cui sentirsi leggeri, e, indirettamente, un altrove verso cui viaggiare per sentirsi profondamente bene. Insomma un profumo di viaggi che riporta sempre a Gattinoni, in agenzia, in viaggio e, chissà, anche nella propria casa».