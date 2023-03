Gender gap, Nh Hotels ancora nel Bloomberg Equality Index

Se c’è un’azienda che intende colmare il cosiddetto gender gap, quella è Nh Hotel Group, parte di Minor Hotels, inclusa per il quarto anno consecutivo nel Bloomberg Gender Equality Index per il suo impegno nelle politiche di uguaglianza di genere e per la trasparenza nella sua performance come società quotata.

In particolare sono risultati cruciali cinque aspetti: leadership femminile e flusso di talenti, parità retributiva, cultura inclusiva, politiche contro le molestie sessuali e azienda solidale nei confronti delle donne. Nello specifico, Nh Hotel Group si è distinto per il suo impegno sul fronte della leadership e del talento femminile, nonché per le sue politiche di parità retributiva e di genere.

Nhè l’unica compagnia alberghiera spagnola ad essere inclusa nel Gender Equality Index e una delle uniche due aziende alberghiere in assoluto, insieme a Marriot International. In questa edizione 2023, l’indice ha incluso 484 aziende.

Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group, ha dichiarato: «Ancora una volta, la nostra presenza e posizione nel Bloomberg Gender-Equality Index riconosce il nostro impegno e i progressi che abbiamo compiuto in questo delicato settore. Indubbiamente, questo ci motiva ulteriormente nel continuare a proseguire su questa strada, promuovendo e incoraggiando il talento delle donne, nonché la trasparenza nella parità di genere».

Attualmente, i circa 12.800 dipendenti della compagnia sono di 141 nazionalità diverse. Di questi, il 22% lavora in Paesi diversi dal proprio di origine. Inoltre, il 51% della forza lavoro totale è costituito da donne, che occupano il 44% di tutte le posizioni dirigenziali. In termini di età, nel 2022 la percentuale di dipendenti con più di 40 anni ha raggiunto quasi il 52%, quella di quelli tra i 25 e i 40 anni è del 48%, mentre i dipendenti con meno di 25 anni costituiscono il 12%.