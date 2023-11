Georgia, The Luxury Collection (Marriott) apre il Paragraph Freedom Square a Tbilisi

The Luxury Collection, parte del portfolio di oltre 30 brand di Marriott Bonvoy, debutta in Georgia, nella capitale Tbilisi. Sito a Paragraph Freedom Square, il luogo più simbolico della città, l’hotel è una porta d’accesso per chiunque voglia scoprirne il fascino.

«Siamo entusiasti dell’apertura di Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, Tbilisi, che unisce design, cultura e tradizioni georgiane con un lusso moderno e servizi su misura – spiega Helen Leighton, vice president luxury brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Ogni Luxury Collection Hotel permette agli ospiti di creare ricordi indimenticabili. Questo nuovo hotel è stato concepito per ridefinire la struttura ricettiva del lusso nel Paese e non vediamo l’ora di accogliere visitatori da tutto il mondo per scoprire la città».

Pensato per racchiudere l’essenza di Tbilisi, l’hotel è stato concepito come “Epitome of Contrast”, fondendo passato e presente. Progettato dallo studio di architettura Hausart Georgia, Paragraph Freedom Square è ospitato in un imponente edificio contemporaneo con una facciata in vetro a doppia curvatura che crea un effetto specchio e riflette la piazza, il Teatro dell’Opera dello Stato, la storica Assemblea cittadina e i musei d’arte.

Gli interni dell’hotel, realizzati da Hat Design Paris, prendono ispirazione dal patrimonio e dalla storia della Georgia. Gli elementi di design sono influenzati dal Chokha, antico costume popolare nazionale noto per le sue forme triangolari e il suo stile a balze, e dagli accessori tradizionali con motivi geometrici distintivi. Questi elementi si fondono con l’estetica contemporanea negli spazi comuni e nelle 220 camere e suite dell’hotel. Le stanze sono caratterizzate da una palette di colori caldi e da arredi realizzati con materiali contrastanti, come pelle e velluto. Le finestre a soffitto illuminano le camere con luce naturale, offrendo agli ospiti il panorama della città storica. Le camere dispongono di bagni spaziosi con prodotti su misura e frigoriferi con una selezione di vini locali della Georgia.

Paragraph Freedom Square ospita cinque ristoranti e bar, che regalano un viaggio culinario curato dall’executive chef stellato Stephane Gortina. Ostigan, pronto a diventare il nuovo punto di ristoro di Tbilisi, celebra l’eredità della Georgia con menù stagionali tra prelibatezze locali e cucina continentale. Situato al nono piano, Chinari è lo sky bar che offre vini e cocktail artigianali in un ambiente intimo con vista sulla città. Eary è la terrazza sul tetto dell’hotel, dove in estate gli ospiti possono gustare spuntini o brunch. Gulama propone la colazione giornaliera, mentre Talani è il bar della hall, decorato con opere d’arte, che serve torte e pasticcini fatti in casa, accompagnati da caffè e tè artigianali.

Per rigenerarsi e rilassarsi, c’è The Paragraph Spa all’ultimo piano, con sei sale per trattamenti privati che propongono massaggi rivitalizzanti per il corpo e trattamenti per il viso Espa. Tra gli altri servizi, una piscina a sfioro, una circolare coperta e un centro fitness di 100 metri quadrati con vista su Freedom Square. Oltre alle attrezzature Technogym, il centro fitness è il primo studio Prama in Georgia a fornire un programma di allenamento a circuito personalizzato ad alta intensità con opzioni per musica, video, illuminazione dell’atmosfera e pavimentazione interattiva accessibile tramite un’applicazione per smartphone.

Il programma Destination Discovery dell’hotel, che invita gli ospiti a esplorare il patrimonio culturale locale, offre attività tra cui sessioni di degustazione di vini georgiani, lezioni di cucina di specialità tradizionali e tour esclusivi del Teatro dell’Opera. Il tour privato di un’ora, curato dal concierge dell’hotel, porterà i partecipanti a conoscere la storia glamour del teatro che si erge dal 1851. Lo spazio eventi si estende su 1.400 metri quadrati e offre flessibilità con una boardroom, cinque sale riunioni e due sale da ballo, la più grande delle quali può ospitare fino a 700 persone.