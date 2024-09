Germania, effetto Uefa sul travel: “11 milioni di presenze a luglio”

Quasi 11 milioni di pernottamenti a luglio. La Germania consolida il turismo incoming grazie agli Europei di calcio (Uefa Euro 2024) ospitati in estate. La conferma arriva dagli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica e dagli studi commissionati dall’Ente nazionale germanico per il turismo (Gntb).

Nel dettaglio, è stato di 10,7 milioni il numero di pernottamenti di stranieri in hotel e pensioni – con almeno dieci posti letto – a luglio, superiore del 4,5% rispetto all’anno precedente. Da gennaio a luglio 2024, il turismo in entrata tedesco ha registrato 48,2 milioni di pernottamenti, +6,6% in confronto allo stesso periodo del 2023. Il recupero, rispetto al 2019, raggiunge il 94,9%.

Le 40 partite della fase a gironi del torneo, a giugno, hanno garantito risultati superiori alla media in tutte e dieci le città ospitanti, ma anche le successive 11 a eliminazione diretta, a luglio, hanno attirato i tifosi delle nazionali ancora in corsa.

Secondo le analisi di Mkg consulting, l’occupazione alberghiera a luglio 2024 è stata del 71,6%, con un aumento del 2,3% rispetto al luglio 2023. Con 108,80 euro per camera e notte i ricavi medi sono aumentati del 9,7% rispetto al 2023. Negli hotel di categoria superiore l’occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al segmento economico.

«Uefa Euro 2024 è stato un successo straordinario in termini sportivi, sociali ed economici e ha svolto un ruolo chiave nel posizionare la Germania come destinazione accogliente, varia e ospitale – ha sottolineato Petra Hedorfer, presidente del Consiglio esecutivo del Gntb – Secondo il Gntb Travel Industry Expert Panel, circa un quarto dei tour operator internazionali con attività in Germania ha aggiunto nuove offerte di viaggio ai propri programmi specificamente per gli Europei: il 35% ha dichiarato che la richiesta di questi prodotti era alta o molto alta. E le aspettative dei tifosi non sono state deluse: secondo uno studio di Nielsen Sports, il 97% dei possessori di biglietti internazionali tornerebbe in Germania e il 79% consiglierebbe un viaggio nella città in cui ha assistito alla partita».

Nielsen Sports, il principale fornitore mondiale di dati sull’audience e sui tifosi per gli eventi sportivi, riferisce che il 44% dei possessori di biglietti per gli Europei proveniva dall’estero. Lo studio conferma anche l’effetto economico: nel complesso, il torneo ha generato effetti diretti, indiretti e indotti per un totale di 7,44 miliardi di euro, mentre il valore pubblicitario derivante dalla visibilità sui media di tutto il mondo è stimato in 571 milioni di euro.