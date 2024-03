Gestire i disagi aerei: accordo Skycop-Tal Aviation Group

Rivoluzionare l’esperienza digitale dei passeggeri. Per questo motivo nasce la partnership strategica tra Skycop e Tal Aviation Group, rispettivamente piattaforma digitale, che offre ai viaggiatori strumenti e supporti per la richiesta di risarcimenti in caso di ritardi, cancellazioni e overbooking, e compagnia globale di rappresentanza di vettori, turismo e tecnologia di viaggio. Una collaborazione operativa che vedrà Tal agire come agente generale di vendita per Skycop in tutto il mondo, amplificando la portata e l’impatto dei suoi servizi.

Con le soluzioni digitali all’avanguardia di Skycop, i passeggeri possono avere la matematica certezza di ricevere il massimo risarcimento per qualsiasi cancellazione di voli, in modo rapido e semplice. La missione di Skycop è consentire ai viaggiatori di diventare consumatori informati dei viaggi aerei, ricevere in modo rapido risarcimenti per disservizi aerei, garantendo che le compagnie aeree siano ritenute responsabili dei loro servizi.

Da parte sua Tal Aviation Group si trova nella posizione ideale per amplificare ulteriormente la missione di Skycop. Infatti, attraverso questa partnership, Tal svolgerà un ruolo importante nell’espansione della disponibilità dei servizi Skycop, garantendo che un numero maggiore di passeggeri in tutto il mondo possa beneficiare di processi di risarcimento senza soluzione di continuità in caso di cancellazione dei voli.

«Uniamo le forze con Tal Aviation Group – ha sottolineato Tomas Vaišvila, ceo di Skycop – per poter sviluppare i diritti dei passeggeri e dare così maggiore potere ai viaggiatori in tutto il mondo. Riteniamo che l’esperienza e la portata globale di Tal aumenteranno la capacità di mantenere la nostra promessa di garantire che i passeggeri ricevano il risarcimento che meritano».

Nel commentare la partnership, Leonid Marmer, senior director business development di Tal Aviation Group, ha aggiunto: «Noi siamo interessati a migliorare l’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree rappresentate e crediamo che Skycop sia perfettamente in linea con la nostra mission. Questa partnership rappresenta un passo avanti nella difesa dei diritti dei passeggeri e nel ritenere le compagnie aeree responsabili dei loro servizi».