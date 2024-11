Gilardi entra in Arsenale: è dg Luxury Trains Of World

Nuova vita per Andrea Gilardi. Il manager, che di recente ha lasciato la guida dell’Aeroporto di Forlì, è entrato in Arsenale Group con il ruolo di direttore generale Luxury Trains Of World, brand di treni di lusso che punta a espandersi all’estero.

Società per azioni fondata nel 2020, Arsenale è controllata per il 60% circa dal Gruppo Barletta – holding che fa capo a Paolo Barletta ma è partecipata anche dalla Fidim della famiglia Rovati – da Annabel Holding di Nicola Bulgari per circa il 20% e per un altro 20% dalla lussemburghese Ita Hotel Investments di Oaktree Capital Management.

A Gilardi – ora basato a Roma – il compito di sviluppare il brand di luxury train in Italia e all’estero, raffinando e implementando gli accordi internazionali, come quelli già siglati con Saudi Arabia Railways, Egypt National Railway, con l’uzbeca O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e con Etihad Rail negli Emirati Arabi Uniti.

Intanto nel nostro Paese, Arsenale Spa – con la sua factory a Brindisi dove riporta a nuova vita convogli in disuso – continuerà a far marciare i treni Orient Express – La Dolce Vita, in tutto sei, che viaggiano lungo 14 regioni italiane fino a raggiungere località come Parigi, Istanbul e Spalato. Un business, questo, frutto dell’accordo di management tra Barletta e il Gruppo Accor, che comprende anche due hotel: il Minerva di Roma e Palazzo Donà Giovannelli a Venezia.

«Sono orgoglioso di far parte di un progetto così ambizioso. Mi impegnerò con il team per rafforzare la nostra competitività e raggiungere i grandi obiettivi di sviluppo che abbiamo tracciato. Il nostro lavoro sarà focalizzato sull’innovazione e sull’efficienza operativa, con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di riferimento nel settore dei treni di lusso, ampliare la nostra presenza nel turismo luxury a livello globale e valorizzare la nostra attitudine all’eccellenza», commenta Gilardi, neo dg di Luxury Trains Of World.

La foto è stata inviata da Arsenale Group.