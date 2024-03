Giordania, Aqaba tra le migliori destinazioni green al mondo

Lusinghiero “primato verde” per Aqaba, la città marittima sul Mar Rosso, nel sud della Giordania, che si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale grazie ai suoi sforzi per la protezione dell’ambiente e per fronteggiare i fenomeni climatici.

L’ambito riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la fiera del turismo Itb a Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (Aseza), Nayef Hamidi Fayez.

Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell’Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche.

Tra l’altro proprio Fayez, a margine della fiera, ha firmato un accordo con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali. La firma dell’accordo è finalizzata all’avvio di forme di cooperazione per attuare la strategia di crescita green dell’Aseza, che intende contribuire a costruire una tabella di marcia per il turismo sostenibile di livello mondiale.

Aqaba si qualifica, quindi, con successo tra le migliori destinazioni turistiche che soddisfano gli standard del turismo sostenibile nella categoria clima e ambiente, inserendosi a pieno titolo tra le destinazioni turistiche più sostenibili del mondo.