Giordania, incentivi ai tour operator per i voli charter

Un nuovo programma di incentivi per i voli charter per il 2024. Lo ha annunciato il Jordan Tourism Board (Jtb) con l’obiettivo di incoraggiare più visitatori a scoprire il grande patrimonio culturale e i paesaggi della Giordania, offrendo sussidi ai tour operator in base alla durata del soggiorno dei passeggeri.

Grazie al programma, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, gli operatori charter riceveranno un incentivo di 80 dollari per passeggero su ogni volo, se i viggiatori soggiornano almeno sette notti in Giordania, cifra che si riduce a 70 dollari per quelli che soggiornano sei notti. Chi soggiorna meno di sei notti non avrà diritto a incentivi. Non è richiesto un numero minimo di charter per qualificarsi al sussidio, eccetto per il periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio, dove è necessario effettuare almeno tre voli continui per essere idonei.

Il programma sottolinea l’impegno del Jtb a promuovere la Giordania come una destinazione di viaggio di primo piano e a stimolare l’economia turistica locale.

Per maggiori informazioni sul programma di incentivi per i charter e su come partecipare, contattare il Jordan Tourism Board Italia scrivendo a: [email protected].