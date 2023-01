Giordania, online il portale che promuove tutti i musei del Paese

Sono 31 i musei della Giordania, adesso “racchiusi” in un unico sito web: jordanmuseums.com.

Il Jordan Tourism Board ha lanciato il nuovo portale che include numerosi dettagli e informazioni sui musei del Paese.

Il sito comprende una galleria fotografica, posizioni di Google, orari di apertura e chiusura dei musei, nonché brevi video di YouTube; ed è accessibile sia in arabo che in inglese.

Sono inclusi anche tour virtuali di 18 musei per metterne in mostra le bellezze e le vaste collezioni di antichità che sono state scoperte.

Oltre ai più noti Museo di Petra, musei Archeologici, del Folklore e della Giordania di Amman, sul portale si possono trovare vere e proprie chicche in aree archeologiche, come Umm al Jimal, Umm Qays, Feynan e Ajloun, o in città come Salt, Irbid, Madaba, Ma’an e Karak.