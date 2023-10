Giordania partner country del Ttg di Rimini

La Giordania è presente al Ttg Travel Experience di Rimini come partner country, per il secondo anno consecutivo, con 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e la compagnia aerea di bandiera Royal Jordanian.

Il Paese ha registrato nel 2023 un successo senza precedenti con l’Italia prima nazione europea per arrivi turistici che a settembre hanno superato quota 107.738. I numerosi collegamenti aerei sicuramente sono tra i fattori di successo della destinazione e sono stati ulteriormente potenziati per l’inverno 2023/24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali.

Dichiara Marco Biazzetti, country manager per Italia presente al Ttg, insieme a Luma al Kathib, vicedirettrice marketing del Jordan Tourism Board e Nadia Pasqual, media relations & pr per l’Italia: «Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. Il Regno del Tempo, la Giordania, piace a segmenti diversi di visitatori e nel 2024 intendiamo puntare su target specifici». Il Paese è infatti non solo noto e scelto per l’antica città di Petra, ma attira un turismo che va oltre motivazioni di viaggio culturali, che lo sceglie come destinazione per vacanze attive con attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come le strutture e servizi di alta gamma in scenari naturali di grande impatto attirano il segmento luxury.

La partecipazione della Giordania a Ttg Travel Experience rappresenta un’opportunità di condivisione e di dialogo con il trade data la crescente popolarità e attrattiva per i viaggiatori italiani della destinazione.