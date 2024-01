Giro del mondo in crociera: pronti, partenza, via

Con l’inizio del nuovo anno ripartono i giri del mondo in crociera dall’Italia. Comincia Msc Crociere con la partenza da Genova il 5 gennaio di Msc Poesia; il 6 gennaio salpa invece da Trieste il giro del mondo targato Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa.

La World Cruise di Msc Crociere

Msc Poesia, guidata dal comandante Roberto Leotta, parte per un viaggio di 121 giorni che toccherà 50 destinazioni in 31 Paesi. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse. L’itinerario prevede la circumnavigazione del Mar Mediterraneo, l’esplorazione delle coste africane fino all’Oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l’Islanda.

Di seguito l’itinerario completo: Genova (Italia), Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Palma de Mallorca (Isole Baleari, Spagna), Alicante (Spagna), Malaga (Granada, Spagna), Arrecife de Lanzarote (Isole Canarie, Spagna), Mindelo (Capo Verde), Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia), Durban (Sudafrica), Zanzibar (Tanzania), Mombasa (Kenya), Port Victoria (Seychelles), Antsiranana (Diego Suarez, Madagascar), Port Louis (Mauritius, La Possession), Réunion Portuguese Island (Arcipelago Inhaca, Mozambico), Port Elizabeth (Sudafrica), Città del Capo (Sudafrica), Walvis Bay (Namibia), Jamestown (Sant’Elena), Rio de Janeiro (Brasile), Salvador da Bahia (Brasile), Fazendinha (Brasile), Manaus (Brasile), Alter do Chão (Brasile), Fazendinha (Brasile), Belem (Brasile), Bridgetown (Barbados), Castries (Saint Lucia), Fort de France (Martinica), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas), Miami (Usa), New York (Usa) Newport (Usa), Halifax (Canada), Sydney (Canada), Charlottetown (Canada), Quebec (Canada), Nuuk (Groenlandia), Isafjordur (Islanda), Reykjavik (Islanda), Belfast (Gran Bretagna), Liverpool (Gran Bretagna), Southampton (Londra, Inghilterra), Le Havre (Parigi, Francia), IJmuiden (Paesi Bassi), Warnemunde (Berlino, Germania).

In occasione della partenza di Msc Poesia, Gianni Pilato, area manager di Msc Crociere, ha dichiarato: «Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo. I risultati ottenuti dimostrano l’importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026».

La World Cruise 2025 sarà a bordo di Msc Magnifica, con un nuovo itinerario di 116 notti con 50 mete in 21 nazioni, offrendo agli ospiti l’opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa: Genova, Civitavecchia, Marsiglia o Barcellona. Intanto la compagnia ha già aperto le vendite anche per la World Cruise 2026.

Il giro del mondo di Costa Crociere

L’edizione 2024 del giro del mondo di Costa Crociere parte il 6 gennaio da Trieste a bordo di Costa Deliziosa, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Catania, Napoli e Savona, per concludersi l’11 maggio a Marghera/Venezia: in poco più di 4 mesi, gli ospiti a bordo visiteranno 52 destinazioni diverse di 34 Paesi, sparse in 5 continenti, attraversando 3 oceani.

Costa ha iniziato a proporre questo viaggio dagli anni Settanta, e per l’edizione 2024 ci sono oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.

Nei 134 giorni di viaggio previsti, Costa Deliziosa circumnavigherà il globo navigando sempre verso ovest: dall’Italia attraverserà l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna, Marocco e isole Canarie, per poi passare il canale di Panama e andare alla scoperta di Ecuador, Cile, Perù, isola di Pasqua; da lì attraverserà il Pacifico, toccando la Polinesia, per raggiungere l’Australia; si dirigerà verso nord, in Giappone e Corea del Sud, per poi fare rotta ancora ancora a occidente, visitando Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania e rientrare in Italia.

Ecco il dettaglio delle destinazioni: Trieste, Dubrovnik/Ragusa (Croazia), Catania, Napoli, Savona, Marsiglia, Barcellona, Casablanca (Marocco), Santa Cruz de Tenerife, Barbados, Cartagena (Colombia), Colon (Panama), canale di Panama, Manta (Ecuador), Callao (Perù), Arica e Valparaiso (Cile), isola di Pasqua, isole Pitcairn, Papeete, Urutoa, Raiatea, Samoa, Tonga, isole Fiji, Vanuatu, Nuova Caledonia, Sydney, Brisbane e Cairns (Australia), Papua Nuova Guinea, Kobe e Nagasaki (Giappone), Busan (Corea del Sud), Keelung (Taiwan), Hong Kong, Da Nang e Phu My (Vietnam), Singapore, Port Kelang e Penang (Malesia), Colombo (Sri Lanka), Marmugao e Mumbai (India), Salalah (Oman), Aqaba (Giordania), Limassol (Cipro), Napoli, Marsiglia, Savona, Civitavecchia/Roma, Corfù (Grecia), Bari, Marghera/Venezia.

La compagnia ricorda, a chi non fosse riuscito a prenotare quest’anno, che ci sono ancora cabine disponibili per il giro del mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Brasile, Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Namibia. Per la prima volta la partenza sarà a inizio dicembre 2024, il 7 dicembre da Trieste, con possibilità di imbarco anche Catania, Civitavecchia/Roma e Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro prevede lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalla spiaggia di Copacabana.