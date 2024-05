Gite, oltre 1 milione di studenti viaggiano in treno

Primavera, tempo di gite scolastiche che, tra le polemiche degli ultimi giorni in merito alla difficoltà da parte del turismo organizzato nella gestione di questo particolare settore causa crescita dell’abusivismo e insormontabili barriere burocratiche, sono ancora il momento dell’anno preferito dagli studenti, forse un po’ meno dai professori.

Gite scolastiche che si svolgono sempre più in treno , come indicano le rilevazioni di Trenitalia . Nell’anno scolastico in corso, infatti, le prenotazioni sono aumentate del 9% rispetto a quelle effettuate l’anno precedente, nello specifico nel 2023 e nei primi mesi di quest’anno, a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale di Trenitalia, hanno viaggiato quasi 1,2 milioni di persone per viaggi d’istruzione.

Il risultato è anche merito delle iniziative promosse da Trenitalia a supporto della scuola volte a favorire la conoscenza e l’utilizzo del treno per i viaggi d’istruzione, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.

Tra queste, c’è il concorso “Consapevolmente in viaggio: un’agenda nello zaino”, sviluppato in collaborazione con ASviS per approfondire il tema della mobilità sostenibile, che ha visto coinvolte circa 150 classi delle scuole primarie e secondarie di I grado.

I tre migliori progetti sulla tutela dell’ambiente naturale e sul cambiamento delle abitudini individuali sono stati premiati con biglietti per viaggiare a bordo del treno.

Il concorso si inserisce nel più ampio programma “School Program” di Trenitalia, che comprende i progetti “In treno è tutta un’altra gita”, pensato per supportare i docenti nell’organizzazione delle gite scolastiche in treno, e “Trenitalia School Fair”, tour dedicato ai docenti italiani per promuovere in dettaglio le oltre 1.700 destinazioni raggiungibili in treno sia in Italia sia all’estero.