Giubileo, c’è chi lo teme.

Allerta Uk ai viaggiatori

Be careful! Altro che “Benvenuti in Italia”, cari inglesi, tenete gli occhi aperti se volete andare a Roma per celebrare l’imminente Giubileo. La cartolina è pubblicata su www.gov.uk/foreign-travel-advice/italy alla voce “Safety and security”. Magari abbiamo un po’ “colorato” il warning, ma il senso non cambia molto. Se non ci credete, prendete penna e taccuino e annotate il vademecum per i pellegrini in salsa british.

PROLOGO

L’avvio è un comodo rettilineo, anche perché c’è poco da scoprire. “Il Giubileo, conosciuto come Anno Santo, si svolgerà a Roma dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026. Si prevede che la città sarà molto affollata, soprattutto quando si svolgeranno gli eventi più importanti. Se hai intenzione di recarti a Roma in questo periodo, consulta le nostre informazioni sul Giubileo 2025 – Anno Santo in sicurezza”. Da qui si fa sul serio.

TERRORISMO

La prima salita arriva subito, basta la parola. Ecco qui: “C’è un’elevata minaccia di attacchi terroristici a livello globale anche da parte di gruppi e individui che considerano il Regno Unito e i cittadini britannici come obiettivi. Rimani sempre consapevole di ciò che ti circonda. L’unità antiterrorismo dell’Uk dispone di informazioni e consigli su come essere al sicuro all’estero e su cosa fare in caso di attacco. Scopri come ridurre il rischio di terrorismo mentre sei all’estero. Non si possono escludere attacchi terroristici in Italia”. Nota a margine: l’allerta è globale e non da oggi, in ogni caso non sembra il viatico più sereno per un turista.

I RIFLESSI IN ITALIA DELLA CRISI DI GAZA

“Le autorità italiane hanno aumentato la sicurezza attorno ad alcuni siti della comunità ebraica a causa degli eventi in Israele e nei Territori palestinesi. Stai attento a ciò che ti circonda, stai lontano dalle manifestazioni e segui i consigli delle autorità locali. Evitate proteste, raduni politici o marce”. Più o meno il quadro attuale a livello mondiale: più che un consiglio, un ultimatum.

OPERAZIONE TRASPORTI

Al di là delle informazioni strettamente legate al Giubileo – per seguire gli eventi controllare il sito web ufficiale, scaricare l’app Giubileo per il calendario, richiedere la Carta del Pellegrino digitale gratuita – ecco un vero incubo e qui è difficile dare torto agli amici d’Oltremanica: il traffico. “Le vie di trasporto intorno a Roma saranno molto trafficate. Le autorità locali potrebbero chiederti di entrare o uscire tramite percorsi specifici. Per questo assicurati di pianificare il tuo viaggio, soprattutto durante i grandi eventi. Per informazioni sui trasporti pubblici durante il Giubileo, consultare il sito apposito”.

Ah, attenzione agli “scioperi dei trasporti: vengono spesso indetti con breve preavviso. Vi viene in soccorso il portale del ministero dei Trasporti.

Ma anche andare a piedi nasconde insidie. “I pedoni dovrebbero attraversare la strada agli incroci. Si può essere multati per aver attraversato la strada se ti trovi entro 100 metri da un passaggio pedonale senza usarlo. Non sempre gli automobilisti si fermano, anche se sono obbligati a farlo. Attraversare con cautela”. Auguri.

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

Non che la notizia ci sconvolga, ma è utile sapere che l’aumento esponenziale dei visitatori durante l’Anno Santo “potrebbe aumentare i livelli di microcriminalità, in particolare scippi e borseggi, nei centri urbani e nelle principali attrazioni turistiche”. Poi si sale di tono e si passa ai suggerimenti:

– tenere sempre d’occhio i propri effetti personali;

– diffidare dei ladri che utilizzano tecniche di distrazione;

– evitare di portare tutti i vostri oggetti di valore insieme nelle borse o in tasca;

– lasciare contanti e oggetti di valore in un luogo sicuro, come la cassaforte di un hotel.

Benvenuti a Gotham City, ma siamo solo all’inizio.

Occhio al passaporto, ad esempio. “Se ti viene rubato, non puoi utilizzare una denuncia della polizia per lasciare l’Italia. Consulta la nostra guida sui passaporti smarriti o rubati”.

Ancora più dettagliati i rischi che si corrono sui trasporti pubblici, non solo all’interno della Città Eterna. Occhio alle stazioni principali, in particolare all’interno e nei dintorni della Stazione Termini di Roma. Ma anche sui treni e negli aeroporti, nei porti delle navi da crociera, durante lo scarico dei bagagli dai treni e dai pullman”. Non manca proprio nulla. Anzi no, scendendo al sud incontriamo un luogo leggendario: la Circumvesuviana tra Napoli e Sorrento. Un must.

LADRI DI AUTOMOBILI

Un capitolo specifico è dedicato ai “furti di auto. Si va da un punto all’altro di Roma – zona Colosseo (?) e Ostia, sul litorale – fino a Milano e Pisa: “I ladri prendono di mira zone costiere, centri abitati e le stazioni di servizio autostradali. Evita di lasciare valigie nel bagagliaio”.

Tutto compreso nel pacchetto Giubileo, anche i metodi di adescamento: “I malfattori possono utilizzare diversi metodi per distrarti, incoraggiarti a fermare l’auto, chiedere aiuto o indicazioni oppure segnalare un guasto della tua auto”. Impossibile sfuggire insomma.

NON ACCETTATE ALCOL DAGLI SCONOSCIUTI

Non fatelo: “non accettate bevande da sconosciuti e non lasciare le bevande incustodite per non rischiare di essere derubati e aggrediti. Le bevande servite nei bar in Italia sono spesso più forti di quelle del Regno Unito”. E qui, forse, sorge qualche dubbio.

ITALIA, ISTRUZIONI PER L’USO

Giubileo vuol dire Roma, ma l’occasione è troppo ghiotta per non visitare le altre perle dello Stivale. Venezia, ad esempio, ricordando però che a breve tornerà il ticket, raddoppiato a 10 euro. E poi attenzione ad evitare le sanzioni applicate in alcune città. Quindi è vietato:

– abbandonare i rifiuti;

– sedersi sui gradini dei monumenti;

– mangiare e bere accanto alle principali chiese, monumenti storici ed edifici pubblici;

– deturpare i monumenti storici (già…).

Inoltre, “è un reato fare il bagno nelle fontane pubbliche in molte città, tra cui Firenze e Roma. E ancora: “A Capri non è consentito utilizzare o portare sull’isola oggetti di plastica usa e getta come sacchetti, posate, piatti, bicchieri, confezioni di alimenti, vassoi e cannucce. Si rischia una multa fino a 500 euro”.

Troppo severi questi italiani, ma soprattutto bisogna stare in guardia dagli “ambulanti senza licenza nelle strade di tutte le principali città italiane. In Italia è illegale rimuovere sabbia, conchiglie o ciottoli dalle zone costiere”. Un Paese off limits.

TRA ORSI, TERREMOTI E VULCANI

Siamo alle battute finali, ecco gli ultimi warning utili. In caso di “escursione in Trentino bisogna sapere cosa fare se si vede un orso bruno”. Non capita tutti i giorni in effetti.

Come non ricordare poi che molte zone si trovano su una “grande linea di faglia sismica, il che significa che si verificano regolarmente scosse e terremoti minori.

E per chiudere in bellezza, capitolo vulcani, tanto per stare più tranquilli ed evocare un po’ di storia con Pompei. “Sono aumentati i livelli di allerta sia per l’Etna che per Stromboli: in caso di eruzione seguire i consigli delle autorità locali. Lo spazio aereo può essere chiuso in caso di emergenza: se viaggi da o per Catania, durante un periodo di intensa attività, verifica con la tua compagnia o con l’aeroporto”.

Promemoria: “Aggiornata la pianificazione nazionale di emergenza per il Vesuvio e per i Campi Flegrei, area che rimane attiva e che ha subito sismi nel 2024”. È tutto.

Come recitano i cartelli in autostrada: sei in un Paese meraviglioso. What else?