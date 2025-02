Giubileo, oltre 1 milione di pellegrini a Roma (il chatbot Julia fa la sua parte)

Lievitano in fretta i numeri dell’Anno Santo. «Sono già oltre 1 milione i pellegrini transitati per la Porta Santa di San Pietro in poco più di un mese», fa sapere il presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci, nel corso della seduta congiunta con la commissione Giubileo. «Sono numeri molto importanti – sottolinea – Si tratta di persone venute per ragioni religiose e da una settimana sono ripresi a grandi ritmi i flussi turistici».

Ora che la circolazione è più fluida, osserva Angelucci, e i problemi sono diminuiti: «Non ci deve essere timore di venire a Roma perché non c’è caos, anzi. Con la chiusura dei cantieri, così come previsto, la situazione del traffico, dai dati che abbiamo, è notevolmente migliorata da dicembre a oggi. La città è sempre più accogliente ed è in grado di supportare un flusso di turisti e pellegrini notevole. Sarà un anno importante».

Di pari passo con il Giubileo, procede ovviamente quello legato al turismo, quest’anno sotto la lente d’ingrandimento come non mai: «Andiamo verso la qualità – rimarca Angelucci – vediamo il lavoro dell’assessore Onorato sulle keybox, oggetto sui social degli hater che sono andati anche oltre, parlando di pistole. Ribadisco: non è una crociata contro i b&b: chi lavora nel rispetto delle regole ci rende felice, ma dove c’è illegalità e concorrenza sleale il pugno dell’amministrazione sarà fermo. Noi senza timore andiamo avanti sulla legalità».

Grande apprezzamento per i primi risultati anche da parte del responsabile dell’accoglienza del Giubileo, Agostino Miozzo: «Abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Gli eventi dal 24 dicembre a oggi sono avvenuti in maniera corretta, precisa e funzionale. Pur non essendoci stati eventi con numeri esorbitanti sono stati un test importante. Gli osservatori internazionali, in particolare il personale diplomatico e consolare, stanno percependo un sensibile miglioramento nella città di Roma a causa dei lavori effettuati per il Giubileo. Ci sono considerazioni positive rispetto alla pulizia, alle strade rifatte, al traffico, ai servizi di superficie e delle metro».

Per quanto riguarda il giro di vite «contro i b&b – nota Miozzo – ben venga un meccanismo di regolazione e gestione più trasparente, perché è anche un biglietto da visita importante per la comunità internazionale. Non è mio compito commentare le politiche del Comune, ma è uno di quegli aspetti che mi sono stati fortemente sottolineati».

Miozzo ha poi rivolto un appello a scuole e palestre di Roma, relativo al Giubileo dei Giovani in estate, che avrò il suo apice il 2-3 agosto a Tor Vergata: «Metà dei ragazzi cerca un alloggio – fa sapere Miozzo – Circa 450mila sono senza un tetto, fateci sapere chi può essere disponibile ad accoglierli. Non tutti possono permettersi b&b o hotel. E’ un popolo di ragazzi, che spende poco. Una metà ha trovato già ospitalità in famiglie, diocesi, nelle strutture religiose o laiche, ma molti ci stanno chiedendo aiuto. Abbiamo cominciato ad attivare scuole, palestre, locali, strutture ricettive e sportive, perché i ragazzi verranno col sacco a pelo e dormiranno per terra».

Le cifre saranno imponenti, a giudicare dalle previsioni: «Il Giubileo dei Giovani ha dei numeri forse non vicini ai 2 milioni, ma comunque straordinariamente elevati. Anche se fossero 1-1,2 milioni significherebbe che Roma sarà interessata da un’invasione allegra e vivace di un popolo che non è di hooligan». Angelucci ha promesso che si farà carico «di un incontro anche in Città Metropolitana per trovare disponibilità».

AVE JULIA, LA VIRTUAL ASSISTANT DEL GIUBILEO

A dare una mano ai pellegrini ci sarà anche Julia, nome latino molto in voga nell’antica Roma che significa sapienza. È la nuova assistente virtuale della Capitale creata per correre in aiuto al sindaco Roberto Gualtieri durante il Giubileo, presentata al pubblico a settembre durante la “Rome Future Week“. Il suo debutto era fissato a gennaio, ma è slittato a causa dei necessari test tecnici che hanno richiesto più tempo di quello preventivato.

Presto, quindi, la nuova virtual assistent sarà un prezioso aiuto alle migliaia di pellegrini arrivati e che arriveranno a Roma per l’Anno Giubilare, ai quali potrà rivolgersi in 60 lingue, dando non solo semplici indicazioni, ma aiutandoli ad avere più informazioni possibili su quello che accade in città, sugli eventi e gli appuntamenti da non perdere.

Come Gualtieri stesso aveva spiegato in occasione della presentazione di Julia, realizzata in collaborazione con Microsoft/OpenAi, la virtual assistent utilizza l’Ai per dialogare con turisti e romani, dando informazioni però sulla base delle richieste e non sugli input dei canali digitali attuali, basati su click byte e pubblicità che creano affollamento e overtourism solo negli stessi posti.

Julia si alimenterà raccogliendo ed elaborando una vasta gamma di dati forniti direttamente dagli operatori locali e da fonti esterne accreditate. Grazie alla capacità di comprendere il linguaggio naturale e alla sua natura multilingue, Julia fornirà all’utente risposte precise e personalizzate, rendendosi facilmente fruibile per ogni turista.

Sia cittadini che turisti potranno interagire con Julia per ricevere aggiornamenti su trasporti, itinerari, monumenti, musei ed eventi, oltre a suggerimenti su strutture ricettive e ristoranti tipici, con la garanzia di offrire sempre soluzioni originali e fuori dai classici itinerari turistici.

Per utilizzarla basta avere WhatsApp o un altro sistema di messaggistica (per adesso Telegram e in futuro anche Messenger) e un numero di telefono. Oppure si potrà andare sul sito del Comune di Roma, che nel frattempo ha aperto le registrazioni al database certificato da cui la chatbot attingerà per fornire le risposte. Tutte le attività turistiche della Capitale possono registrarsi.