Giver lancia il catalogo crociere fluviali inverno 2024

Giver Viaggi e Crociere lancia l’edizione completa del catalogo crociere fluviali inverno 2024. Il catalogo, già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi italiane entro la seconda metà di luglio, nelle sue 20 pagine illustra la totalità della programmazione invernale di Giver per le crociere fluviali lungo il Danubio e il Reno in occasione dei Ponti Festivi Sant’Ambrogio Immacolata, Natale e Capodanno su navi noleggiate da Giver in esclusiva per il pubblico italiano con direzione di crociera e staff turistico Giver.

CROCIERE SUL DANUBIO

La crociera dei mercatini di Natale attraversa tre Paesi e tre capitali con partenze per Sant’Ambrogio e Immacolata dal 4 all’8 dicembre e dal 16 al 20 dicembre: navigazione nelle vestigia dell’Impero Austro Ungarico navigando per cinque giorni tra Vienna, Budapest e Bratislava, visitando alcuni dei più caratteristici mercatini di natale lungo il corso del Danubio.

Oltre alla visita guidata di Vienna in autopullman, i passeggeri potranno partecipare ad attività ed escursioni facoltative come la visita del castello del Castello di Schönbrunn o assistere a un concerto di musica classica. Lasciata Vienna alle spalle, la crociera proseguirà per Budapest dove le guide accompagneranno i passeggeri alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse della capitale ungherese come il Parlamento, la Basilica di Santo Stefano, il Teatro dell’Opera, la Piazza degli Eroi e il Bastione dei Pescatori. I passeggeri potranno, inoltre, beneficiare di tempo libero a disposizione per approfondire le visite, fare shopping e passeggiare lungo le vie animate da decorazioni natalizie e bancarelle. L’intrattenimento a bordo invece prevede un concerto di tradizionale musica ungherese. L’ultima tappa prima del rientro a Vienna sarà Bratislava, l’affascinante capitale slovacca, dove si effettuerà un giro città panoramico con il trenino turistico attraverso la città vecchia. Dal castello si potrà ammirare il panorama su tutto il centro e verso l’Austria.

Il programma, include: voli di linea a/r dall’Italia, trasferimenti a/r aeroporto/porto, 4 notti a bordo, pensione completa a bordo, visite incluse in lingua italiana: giro città Vienna, Budapest, Bratislava.

La crociera di Natale prevede la navigazione tra i placidi paesaggi invernali attraversati dal Danubio e, alle tappe nelle tre capitali di Austria, Ungheria e Slovacchia, aggiunge una giornata dedicata al corso ad ovest di Vienna del Danubio, lungo la Valle del Wachau, dal 2000 Patrimonio Unesco e di cui si visiteranno due cittadine incastonate come perle lungo il suo corso: Durnstein, antica città medievale nel cuore del Wachau, e Melk, sede della maestosa abbazia benedettina in stile barocco, costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto Jakob Prandtauer. L’abbazia ospita una biblioteca contenente manoscritti medievali e non a caso Umberto Eco ha voluto che Adso, l’allievo di Guglielmo da Baskerville, il curioso protagonista de Il Nome della Rosa, fosse originario proprio di Melk. La vigilia di Natale passerà tra la visita di Bratislava e la dolce navigazione che porterà i passeggeri a svegliarsi la mattina di Natale a Budapest.

Il programma, include: voli di linea a/r dall’Italia, trasferimenti a/r aeroporto/porto, 6 notti a bordo, pensione completa a bordo, visite incluse in lingua italiana: giro città Vienna-Durnstein-Melk-Bratislava – Budapest

La crociera di Capodanno dal 27 dicembre al 2 gennaio segue in senso inverso il programma della crociera di Natale con i festeggiamenti di fine anno che si terranno a Vienna.

Il programma include: voli di linea a/r dall’Italia, trasferimenti a/r aeroporto/porto, 6 notti a bordo, pensione completa a bordo, visite incluse in lingua italiana: giro città Budapest-Bratislava-Durnstein-Melk-Vienna

Per le crociere sul Danubio Giver ha scelto la M/n Vivienne, unità fluviale costruita nel 2000 e ristrutturata nel 2020. La nave dispone di sala feste, bar e ristorante con ampie finestre panoramiche, pertanto si potrà godere della navigazione anche seduti nelle sale comuni o durante i pasti, e sarà possibile trascorrere piacevoli momenti di relax accompagnati dallo scorrere di paesaggi delle sponde danubiane.

Dispone inoltre di ascensore e montascale, boutique, sala lettura, servizio wifi (gratuito salvo copertura di rete), servizio lavanderia. La Mn Vivienne è dotata di 4 ponti passeggeri; tutte le cabine, comprese suite e grand suite, sono esterne doppie con letto matrimoniale costituito da due letti affiancati (separabili su richiesta); sul ponte principale sono dotate di due piccole finestre alte non apribili, sul ponte intermedio standard di finestre panoramiche non apribili, sul ponte intermedio superior e superiore di porta finestra/french balcony. Le cabine standard misurano 15 mq, sul ponte superiore ci sono 2 suite di 22 mq ed una grand suite di 30 mq. Tutte le cabine dispongono di aria condizionata regolabile individualmente, cassaforte, tv, telefono interno, servizi privati con doccia e phon.

CROCIERA SUL RENO

La crociera sul Reno di Capodanno, dal 28 dicembre al 3 gennaio, in partenza da Amsterdam, inizierà con la visita di Utrecht, vivace città universitaria, per poi proseguire in Belgio verso Anversa, città natale di Rubens e concentrato del fascino caratteristico belga, con la possibilità di escursioni pomeridiane a Bruges o Bruxelles. Lasciato il Belgio e le sue Fiandre, la crociera proseguirà per Dordrecht, la città più antica d’Olanda, e quindi per Rotterdam, seconda città olandese dai molti aspetti caratteristici come il quartiere Delshaven, con le case, i magazzini del XVI secolo, la basilica di St. Laurens e il suo porto, tra i più importanti al mondo. A Rotterdam si festeggerà il nuovo anno con cena di Capodanno a bordo, festeggiamenti in musica, ammirando i fuochi d’artificio tra i ponti illuminati. Lasciata Rotterdam alle spalle, si proseguirà per Amsterdam, la capitale olandese, di cui si effettuerà la visita con il magnifico giro dei canali e da dove si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare i mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam. La crociera si concluderà con l’escursione Grand Tour d’Olanda che porterà alla scoperta dell’Aja, capitale politica dell’Olanda e sede della Corte di Giustizia Internazionale, e Delft con le sue maioliche blu, dove si effettuerà il pranzo in ristorante.

Il programma include: voli di linea a/r dall’Italia, trasferimenti a/r aeroporto/porto, 6 notti a bordo, pensione completa come da programma, 1 pranzo in ristorante, visite incluse in lingua italiana: Giro città Utrecht, Anversa, Amsterdam, Rotterdam, L’Aja, Delft.

Per la crociera di Capodanno sul Reno Giver ha scelto la Mn Monarch Queen, già conosciuta al pubblico italiano con il nome commerciale di River Voyager, imbarcazione costruita nel 2016; gli interni sono ispirati allo stile Art Deco, con colori e decorazioni che ricordano gli anni ’30 del secolo scorso e con fotografie che rimandano all’età d’oro del jazz. Le grandi finestre panoramiche permettono di godere dei paesaggi esterni durante la navigazione. La nave dispone di sala feste, lounge bar, area fitness, sala lettura ed ascensore.

La M/n Monach Queen è dotata di tre ponti passeggeri; tutte le cabine sono esterne, così suddivise: una gran suite sul ponte superiore di circa 33 mq, esterna con french balcony (portafinestra), con zona notte separata e grande bagno; dodici junior suite sul ponte superiore, di 21 mq, esterne con french balcony (portafinestra); diciotto cabine deluxe sul ponte superiore di 16 mq con french balcony (portafinestra). trentaquattro cabine deluxe sul ponte intermedio di 16 mq con french balcony (portafinestra); diciannove cabine standard sul ponte principale di 12 mq con finestra non apribile; otto cabine singole sul ponte principale di 11 mq con finestra non apribile. Le cabine dispongono di aria condizionata regolabile individualmente, cassaforte, tv, telefono interno, servizi privati con doccia e asciugacapelli.

Il catalogo contiene anche un’anteprima crociere fluviali 2025.