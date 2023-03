Giver lancia l’inverno in Lapponia con un fam trip

Giver Viaggi e Crociere scalda i motori per la stagione invernale 2023/24 in Lapponia. E lo fa con un fam trip dedicato ad Haparanda e Kalix, destinazioni della Lapponia svedese, che l’operatore genovese programma nell’ambito delle rotazioni de “Il Mondo di Babbo Natale” per Rovaniemi con voli di linea.

Al fam trip – guidato dalla product manager Il Grande Nord Cristina Ferrando e la responsabile commerciale Giorgia Paciotta e alcuni promotori di zona Giver – hanno partecipato alcune tra le migliori agenzie partner del tour operator.

Nei cinque giorni di viaggio, staff e agenti di viaggi sono stati ospiti dell’Haparanda Stadshotell, storica struttura presso la quale soggiornano abitualmente i passeggeri di Giver che vogliono scoprire la Lapponia.

Il soggiorno in Lapponia è stato l’occasione per scoprire, accompagnati dallo spettacolo dell’aurora boreale, le attività che Giver riserva ai suoi passeggeri in questo angolo del Grande Nord: tour su slitte trainate dai cani husky, pranzi nelle tradizionali kota sámi, navigazione tra i ghiacci del Golfo di Botnia a bordo della rompighiaccio Polar Explorer con rituale bagno nelle acque gelate, visita al Filipsborg Lodge di Kalix e al caratteristico villaggio di pescatori di Kukkolaforssen e, per finire, visita dell’allevamento di renne di Arkadia Reindeer con corsa a bordo di motoslitte nel paesaggio innevato della Lapponia svedese.

Il fam trip si è concluso con un pernottamento al Brändön Lodge di Luleå, struttura situata tra ghiaccio e foreste, su un isolotto della costa svedese.

L’HOTEL. L’Haparanda Stadshotell è uno degli hotel di inizio secolo più famosi della Svezia, situato nella parte orientale della Lapponia svedese, alla frontiera con la Finlandia.

Ai tempi della prima guerra mondiale, quando la Finlandia apparteneva alla Russia, Haparanda si trovava sul confine tra Occidente e Oriente, tra l’Europa e la Russia dello zar, e insieme allo Stadshotellet in centro, era diventata un punto d’incontro di spie, contrabbandieri e speculatori bellici. Nell’aprile 1917, il quotidiano russo Novoje Vremja affermava che non meno di 217 spie e agenti risiedevano ad Haparanda, che allora contava 1.500 abitanti. Il 15 aprile 1917 Lenin, che era fuggito dalla Russia, passò qui prima di ritornare in Russia per iniziare la rivoluzione.

Haparanda Stadshotell è stato inaugurato il 5 dicembre 1900 ed è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio è stato progettato dagli architetti Fritz Ullrich e Eduard Hallqvist. Costruito in stile classico, alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani.

Nel 1990 è stata effettuata una ristrutturazione totale della parte originale dell’edificio. L’anno successivo l’hotel è stato ampliato con diverse camere. Nel 2019 sono stati rinnovati gli spazi comuni, i ristoranti e una parte delle camere. Oggi Haparanda Stadshotell ha 92 camere e diverse sale riunioni e per conferenze per una capienza che va da 6 a 150 persone. L’hotel dispone di sauna gratuita per gli ospiti e in più è possibile affittare un’intera area sauna con vista verso la Finlandia. Haparanda Stadshotell dispone di un totale di 500 posti a sedere per i quattro ristoranti che si approvvigionano localmente delle materie prime pesce, verdure, funghi e selvaggina.