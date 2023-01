Giver, le novità 2023 sul Grande Nord e le crociere fluviali

Giver fa il bilancio del 2022 e guarda con ottimismo al 2023. Il tour operator genovese chiude l’anno con soddisfazione e intanto si prepara ad andare in stampa con le nuove edizioni dei due cataloghi principali, Il Grande Nord e Crociere Fluviali.

Le due product manager – Anna Maria Vullo per le crociere fluviali e Cristina Ferrando per Il Grande Nord – hanno condiviso il loro consuntivo sulla stagione 2022 e presentato aspettative e proposte per il 2023.

CROCIERE FLUVIALI. Stop totale nel 2020, un accenno di ripresa a fine 2021 e un 2022 finalmente soddisfacente per trend di vendita e gradimento del pubblico sulle crociere fluviali. La sfida per il pieno recupero è per il 2023, con le proposte di Giver sulle principali rotte fluviali europee quali Danubio, Reno, Douro, Rodano e Elba, che prima della pandemia andavano costantemente esaurite.

Nell’inverno in corso, registrato il sold out sulle due proposte Danubio, Mercatini di Natale il 13 dicembre e Capodanno con partenza il 27, risultato molto vicino anche per l’altra crociera di Capodanno con la Mn River Voyager, 5 stelle interamente noleggiata per il pubblico italiani, che prevede il Gran Tour d’Olanda e delle Fiandre.

L’offerta 2023 sarà in linea con quella del 2022, con la novità nella crociera di Pasqua dal 8 al 13 aprile con arrivo a Praga e navigazione lungo l’Elba, in Sassonia, da Bad Schandau a Magdeburgo a bordo della M/n Johannes Brahms, nave 4 stelle.

IL GRANDE NORD. La stagione estiva 2022 in Nord Europa si è chiusa con numeri e fatturato analoghi al 2019, trend che è continuato nella programmazione invernale per Rovaniemi e il Mondo di Babbo Natale e Tromsø per l’osservazione dell’aurora boreale, prodotti supportati da rotazioni charter con voli diretti da Milano Malpensa in collaborazione con Enter Air, Trade Air e Neos. Per l’Immacolata è stato aggiunto un volo supplementare da Roma diretto per Rovaniemi, esperimento che apre una nuova era per le partenze con voli diretti Giver anche dal centro-sud.

Per l’estate 2023 torna la formula di programmi con accompagnatore esclusivo Giver in Norvegia operati con volo di linea sulla destinazione fiordi e con voli charter diretti per le destinazioni al di sopra del circolo polare artico.

Tra le novità, l’introduzione di un itinerario in navigazione dalla Norvegia alle Svalbard a bordo della Ms Trollfjord di Hurtigruten con partenze fisse e accompagnatore in esclusiva per il pubblico italiano.

Riconfermata anche la programmazione con accompagnatore esclusivo per l’Islanda. A completare l’offerta del Grande Nord i viaggi tailor made, per i clienti che prediligono soluzioni di viaggio “su misura”.

Infine, c’è il ritorno della programmazione Canada e Alaska a completare la gamma dei viaggi verso il Grande Nord nell’estate 2023.