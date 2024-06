Giver “rinfresca” il mercato con il catalogo invernale Grande Nord

Giver Viaggi e Crociere ha aspettato l’arrivo del grande caldo estivo per lanciare un catalogo “fresco” per i viaggi in Nord Europa, con l’edizione invernale de Il Grande Nord, programmazione che va da ottobre 2024 a tutto aprile 2025.

Il catalogo, disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi italiane dalla seconda metà di luglio, con le sue 76 pagine offre una soluzione completa per chi voglia proporre ai propri clienti i viaggi sotto l’aurora boreale dei cieli artici e la neve di Paesi come Norvegia, Finlandia, Svezia e Islanda.

AURORA EXPRESS

Anche per il 2024 e 2025, l’operatore genovese collegherà la città di Milano alla Norvegia artica grazie all’Aurora Express, il volo diretto Giver dallo scalo di Milano Malpensa a Tromsø in collaborazione con Neos Air.

In questa regione al di sopra del Circolo Polare nei mesi invernali è possibile ammirare più facilmente – con un po’ di fortuna e le giuste condizioni meteo – l’aurora boreale, il fenomeno delle luci del nord.

L’Aurora Express, un’esclusiva assoluta di Giver, opererà ogni cinque giorni da dicembre 2024 a marzo 2025. Tutte le proposte legate a questo collegamento aereo prevedono una partenza dedicata al Capodanno e una dedicata all’Epifania.

Al volo diretto, operato con aeromobili Boeing B737-800, Giver Viaggi e Crociere abbinerà sette proposte di viaggio con accompagnatore esclusivo in lingua italiana, divise tra soggiorni abbinati a numerose attività invernali e veri e propri tour itineranti nell’inverno del Grande Nord.

Tra le novità in programmazione, i soggiorni a Skibotn, villaggio che sorge in uno degli angoli più incontaminati e suggestivi dell’Artico norvegese, il Lyngenfjord sul quale si affacciano le Alpi di Lyngen. A Skibotn si affiancano altre destinazioni già rodate come Tromsø, porta dell’Artico, il villaggio di Sommarøy con i suoi ponti che uniscono i diversi isolotti del mare del Nord sul quale sorge e, altra novità 2024-2025, il resort esclusivo di Kilpisjärvi lungo il confine invisibile tra la Lapponia norvegese e quella finlandese.

I tour itineranti invece toccheranno alcuni luoghi scenografici ed evocativi della Norvegia come le isole Lofoten, Capo Nord, la Lapponia, le grandi distese della tundra e altre meraviglie naturali unite ad esperienze come la navigazione sul Postale dei Fiordi Hurtigruten, di cui Giver è agente principale per l’Italia.

I passeggeri dell’Aurora Express potranno personalizzare il viaggio scegliendo tra un’ampia selezione di attività facoltative nella natura come escursioni a bordo di slitte trainate dai cani, osservazioni notturne dell’aurora, motoslitte e molto altro.

Tutte le proposte di gruppo prevedono per i passeggeri l’assistenza dello staff di specialisti Giver.

Il catalogo unisce ai programmi legati all’Aurora Express scelte alternative su Norvegia, Finlandia, Svezia e Islanda.

LAPPONIA SVEDESE

Giver ha scelto di fare di Haparanda, graziosa cittadina svedese a ridosso del confine con la Finlandia, il fulcro di un nuovo concetto di soggiorno invernale in Scandinavia per un pubblico esigente che desideri coniugare un’esperienza di profonda comunione con la natura, attraverso un’ampia offerta di attività selezionate, e il comfort di una struttura alberghiera, l’Haparanda Stadshotell.

È uno degli hotel di inizio secolo più famosi della Svezia, situato nella parte orientale della Lapponia svedese, si trova alla frontiera tra la Svezia e la Finlandia. Inaugurato il 5 dicembre 1900, è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio, progettato per essere una combinazione tra municipio e albergo dagli architetti Fritz Ullrich e Eduard Hallqvist, è costruito in stile classico e alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani.

La programmazione per Haparanda, oltre alle partenze legate al volo diretto da Milano Malpensa a Rovaniemi durante le feste natalizie, prevede soggiorni dal 5 all’8 dicembre, dal 27 al 30 dicembre, dal 29 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 6 gennaio.

Per il prodotto Haparanda è prevista anche una programmazione di 11 partenze con voli di linea da Milano tra il 12 dicembre 19 marzo. Inoltre, c’è la partenza per San Valentino dal 12 al 16 febbraio 2025.

Alla cittadina svedese, il tour operator aggiunge altre due destinazioni nella Lapponia: Granö Beckasin, vacanza ecofriendly di 5 giorni all’avventura con un exclusive tour leader italiano con soggiorni nelle casette sugli alberi del Granö Beckasin Lodge; Piteå Havsbad, programma destinato alle famiglie che vogliono vivere la magia dell’artico in maniera più intima e genuina.

HURTIGRUTEN

Come main agent Italia di Hurtigruten e per l’inverno, Giver propone navigazioni a bordo del postale norvegese, punto d’osservazione per ammirare l’aurora boreale con i 360° di visuale sull’orizzonte e l’assenza assoluta in mare aperto di inquinamento luminoso, per il ponte dei Santi e il Capodanno.

Oltre alla tradizionale navigazione da Bergen a Kirkenes, Giver ha preparato una programmazione lungo la rotta da Tromsø a Oslo e viceversa, con minigruppi accompagnati da esperti tour leader di massimo 15 passeggeri per esplorare la costa norvegese e, con un po’ di fortuna, ammirare l’aurora boreale.

ISLANDA

Le proposte per il 2025 sono rappresentate da un programma di cinque giorni con accompagnatore in lingua italiana, Fuoco, Ghiaccio e Aurora, tour che include tutti gli highlight di un viaggio in Islanda, con partenze programmate il 5, 12, 19 e 26 febbraio e 5, 12, e 19 marzo.

ROVANIEMI E FINLANDIA IN INVERNO

Oltre alla programmazione con volo speciale diretto esclusivo Giver da Milano Malpensa per Rovaniemi in occasione dei vari ponti festivi invernali, Giver propone soluzioni individuali nella città di Babbo Natale dal 1° ottobre al 30 aprile.

Rovaniemi non è l’unica proposta per un’esperienza nella Lapponia finlandese: il catalogo include numerose proposte per soggiorni e settimane bianche nelle località di Kiilopää, Saariselkä, Inari, Levi, Ruka e, sconfinando in Svezia, Jukkäsjarvi, Luleå, Abisko e Bjorkliden.

Queste sono solo alcune delle proposte in catalogo, cui si aggiungono numerosi viaggi individuali pensati e progettati per il pubblico italiano.

