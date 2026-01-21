Giver sbarca sulla Senna: il catalogo Crociere Fluviali 2026

Pubblicato, dopo il Grande Nord Estate 2026, da Giver, anche il catalogo Catalogo Crociere Fluviali 2026, una delle offerte storiche e identitaria della programmazione del tour operator genovese che, anche per questa programmazione, ha rinnovato in chiave editoriale la pubblicazione, con interni stampati su una carta studiata per garantire un equilibrio ideale tra resa fotografica e comfort di lettura.

Al centro della programmazione 2026 i principali fiumi europei, veri e propri corridoi culturali e naturalistici del Continente, con un’offerta ampia e articolata che consente di attraversare l’Europa seguendo il corso dei suoi fiumi, raggiungendo con modalità confortevoli e rilassanti il cuore di capitali, città d’arte e territori di grande valore paesaggistico.

Tra gli itinerari proposti, il classico “Lungo il Danubio Blu”, che attraversa cinque Paesi nel cuore dell’Europa, con crociere di 7, 8 e 10 giorni tra Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado e le Porte di Ferro, fino a Sofia; il “Lungo il Romantico Reno”, dall’Olanda alla Svizzera e alle Fiandre, con crociere primaverili in occasione della Pasqua e dei ponti festivi dedicate ai tulipani, e partenze estive; il “Lungo il Guadalquivir”, Spagna, tra Siviglia, Cordova, Cadice e Granada.

L’offerta Giver prosegue anche con la navigazione del Douro, Portogallo, abbinata a soggiorni a Lisbona; dell’Elba e Havel, Germania, tra Berlino e Amburgo e del Rodano, Francia, alla scoperta della Provenza e del Camargue e lungo la Valle della Loira tra castelli, vigneti e città storiche.

NEW ENTRY 2026 E ANTEPRIME

Più Francia nel 2026 con l’introduzione della crociera lungo la Senna, con un itinerario che, partendo da Parigi, conduce fino a Le Havre, alla foce del fiume nel Canale della Manica. Un viaggio che attraversa la campagna francese, borghi suggestivi e paesaggi iconici della Normandia, legati alla storia e ai luoghi immortalati dai grandi pittori impressionisti. Il programma include anche un soggiorno a Parigi.

Nel catalogo sono già proposte anche alcune crociere invernali dicembre 2026, che prevedono 2 crociere sul Reno per il ponte dell’Immacolata e Capodanno e 4 crociere sul Danubio per Immacolata, Natale e Capodanno.

L’EXPERTISE GIVER NELLE CROCIERE FLUVIALI

Sin dalla fine degli anni Sessanta Giver è presente nel mercato delle crociere dove ha introdotto la sua programmazione fluviale nel 2000, costruendo un modello unico per il mercato italiano che offre sempre: navi 4 stelle, 4 stelle Superior e 4 stelle De Luxe, selezionate con cura e noleggiate interamente per il pubblico italiano, salvo rare eccezioni; direzione di crociera e staff turistico italiano, presenti a bordo per garantire assistenza continua, organizzazione delle attività e accompagnamento durante le visite a terra; visite incluse ed escursioni facoltative con bus esclusivi e guide in lingua italiana; una formula completa che include voli di linea da tutta Italia (compatibilmente con gli itinerari), trasferimenti, pensione completa a bordo.

Le crociere fluviali Giver operano nel pieno rispetto degli standard europei di sicurezza strutturale e igienico-sanitaria. La navigazione fluviale consente inoltre di viaggiare sempre in prossimità della terraferma, con la possibilità di sbarco straordinario in caso di necessità, offrendo un ulteriore elemento di tranquillità al viaggiatore.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Giver