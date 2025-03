Giver Viaggi, in crociera sul Danubio tra natura, storia e cultura

Il Danubio, secondo fiume europeo per lunghezza, è una delle vie navigabili più affascinanti del continente. Con il suo corso che attraversa ben dieci Paesi, offre un’opportunità unica di esplorare diverse culture, tradizioni e paesaggi in un solo viaggio. Dalla sua nascita in Germania, dove si unisce ai fiumi Inn e Ilz, il Danubio guadagna forza e bellezza, passando attraverso luoghi incantevoli come la valle del Wachau, Patrimonio dell’Umanità Unesco, famosa per i suoi vigneti e borghi medievali.

Le crociere sul Danubio rappresentano un’esperienza straordinaria per chi cerca una fusione perfetta di natura, storia e cultura. Si naviga lungo le acque che bagnano tre delle capitali più affascinanti d’Europa: Vienna, Bratislava e Budapest, vere regine del fiume. Proseguendo, si giunge a Belgrado, capitale della Serbia, e poi si entra nel tratto più selvaggio, le imponenti Porte di Ferro, il canyon più profondo d’Europa.

Nel 2025, Giver Viaggi e Crociere festeggia un’importante pietra miliare: 25 anni di attività come leader delle crociere fluviali in Europa. Un quarto di secolo di esperienza che permette di offrire itinerari esclusivi, a bordo di navi come la M/n River Sapphire e la M/n Europe, un’esclusiva Giver per il pubblico italiano. Le crociere Giver Viaggi e Crociere, della durata di 8 o 10 giorni, sono pensate per regalare ai passeggeri un’esperienza completa, arricchita da un’assistenza professionale garantita dalla Direzione di Crociera e dallo staff turistico Giver, che accompagneranno i viaggiatori sia a bordo che durante le escursioni a terra.

Per i consulenti di viaggio, questa è l’occasione ideale per proporre ai clienti un itinerario che consente di visitare varie nazioni nel cuore dell’Europa, esplorando tradizioni diverse, ma tutte legate a questo straordinario fiume. E, per concludere, non può mancare l’emozione del celebre valzer “Sul bel Danubio Blu”, che incornicia la magia di questa crociera.

