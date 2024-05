Glamour chiude il primo trimestre dell’anno al +35%

Un inizio di anno in netta crescita per Glamour Tour Operator, che registra un più 35% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un risultato trainato anche dalla nuova piattaforma viaggia Glamour, un nuovo strumento di booking che offre agli agenti di viaggi un sistema di prenotazione aggiornato e completo, che include esperienze e pacchetti speciali creati dal team del t.o. Anche la piattaforma vola, dedicata alla biglietteria aerea, è stata ulteriormente migliorata per rispondere alle nuove esigenze delle agenzie e del mercato.

Per il settore destinazioni, ai primi posti delle vendite Glamour ci sono Nord America e Maldive, ma il t.o. ha puntato anche su altre mete. «Abbiamo investito molto nello sviluppo delle nostre programmazioni per Giappone, Sudafrica, Vietnam e l’Oceano Indiano, ottenendo ottimi riscontri e un incremento delle vendite – ha dichiarato il nuovo direttore generale di Glamour Nicola Bonacchi – Abbiamo rafforzato la nostra rete vendita in regioni chiave come Lazio, Lombardia, Campania e Sicilia, contribuendo significativamente alla nostra crescita».

Per il prossimo futuro, occhi puntati sull’attualità e gli eventi dell’ultimo periodo che pesano sulle scelte di viaggio di tutti, compresi gli italiani, per questo, specifica il direttore, «stiamo ampliando la nostra offerta con nuove destinazioni e idee di viaggio innovative che presenteremo alle agenzie durante la nostra convention annuale a settembre in Emilia Romagna».

Per programmare al meglio i prossimi anni, il t.o. ha in agenda un piano triennale industriale che punta su destinazioni, territorio, tecnologia e servizi post vendita. «Stiamo investendo in una rivoluzione tecnologica per migliorare i servizi offerti, garantendo sicurezza e innovazione. Oggi la nostra offerta si è allargata a livello di tour operator con nuove destinazioni e con un lavoro di grande ricerca di esperienze di viaggio innovative e trendy sia su base individuale sia di gruppo con partenze Glamour garantite. Il nostro obiettivo è diventare un partner tecnologico a 360 gradi per le agenzie di viaggi, mantenendo la nostra identità tailor made», ha concluso Bonacchi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Glamour