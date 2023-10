Glamour festeggia a Rimini trent’anni di attività e presenta il “suo” Capodanno

Bilancio più che positivo quello di Glamour Tour Operator per la sua partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini. L’evento è stato l’occasione per festeggiare i 30 anni di attività del tour operator, ma anche motivo di incontro e confronto con agenzie di viaggi e professionisti del settore cui presentare in anteprima il nuovo catalogo Capodanno 2024 (online), che offre un’ampia gamma di destinazioni a breve e lungo raggio tra cui scegliere per celebrare le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno. Tutte destinazioni top quelle proposte dal tour operator, tra cui New York, Miami, Messico, Seychelles, Mauritius, Maldive, con partenze dalle principali città italiane, per festeggiare l’arrivo del 2024 in grande stile.

Da oltre tre decenni Glamour tour operator ha fatto della capacità di saper anticipare le tendenze emergenti del settore dei viaggi la sua peculiarità, per poi offrire prima degli altri esperienze uniche che potessero soddisfare le esigenze in evoluzione dei propri clienti. Ogni destinazione, ogni pacchetto e ogni itinerario è curato con la massima attenzione e l’assistenza costante alle agenzie di viaggi e ai propri clienti è il punto di forza del t.o.

Trent’anni di attività festeggiati durante Ttg con un emozionante video, trasmesso direttamente da New York, che testimonia l’impegno di Glamour nel fornire esperienze di viaggio straordinarie e l’importanza delle preziose partnership con le agenzie di viaggi. Un omaggio alle relazioni costruite nel corso degli anni e all’entusiasmo di tutti coloro che condividono la passione per il viaggio. «Siamo grati per il nostro passato e ansiosi di vivere un futuro in cui, grazie a queste sinergie, continueremo a superare ogni aspettativa e a offrire esperienze di viaggi indimenticabili», ha sottolineato Luca Buonpensiere, titolare di Glamour tour operator, a margine della presentazione.