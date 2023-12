Gli hotel indipendenti si rilanciano: i numeri del report RoomRaccoon

Buone notizie per l’hôtellerie indipendente in Italia: il RevPar, ovvero il fatturato per camere disponibili, risulta in forte crescita (al +29%). È quanto riportato da RoomRaccoon, il sistema gestionale di punta per alberghi indipendenti, che pubblicato il suo report annuale.

Secondo gli studi, gli hotel indipendenti in Italia hanno riscontrato una rimonta importante anche nella media-ricavi per camera che quest’anno si attesta sui 71 euro, rispetto ai 55 euro del 2022. Questo dato posiziona l’Italia tra i tre migliori mercati in Europa, subito dietro al Regno Unito (80 euro) e ai Paesi Bassi (78 euro).

La ricerca inoltre evidenzia una significativa ripresa del RevPar durante l’alta stagione, dove il ricavo per camera disponibile in Italia ascende addirittura ai 128 euro. Ciò indica la cifra più alta mai registrata da RoomRaccoon in Europa nel 2023.

Nel commentare questi dati, Tymen van Dyl, ceo e founder di RoomRaccoon, spiega: «L’aumento del RevPar indica che gli hotel indipendenti in Italia stanno generando più fatturato per le loro strutture, grazie a una crescita dell’8%della tariffa media giornaliera e a un aumento del 23% dell’occupazione nel 2023».

A ogni modo, van Dyl per mantenere questa performance sconsiglia di basarsi solo sui dati storici per le strategie di tariffazione, data l’imprevedibilità dei cicli stagionali. E sottolinea il rischio al quale gli hotel si espongono inconsapevolmente al fissare tariffe troppo basse, perdendo così l’opportunità di generare più fatturato: «Per minimizzare questo rischio, gli albergatori possono affidarsi a un software di Ai in grado di comprendere le dinamiche di domanda e offerta. Tale tecnologia permette loro di implementare una strategia di tariffazione dinamica che prende in considerazione le variazioni della domanda, assicurando così la generazione di tariffe adeguate su tutti i canali di vendita».

Il report ha analizzato i parametri di performance di migliaia di hotel indipendenti nei principali mercati in Europa, compresi Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Paesi Bassi.