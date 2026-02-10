Global Gsa e il valore di “vedersi” in fiera

Dall’autonoleggio ai vettori, dalle crociere fluviali al turismo open air: quest’anno la presenza di Global Gsa alla Bit di Milano è sempre più ampia e diversificata. Allo stand M16, Padiglione 9, il team di uno dei principali global distribution player italiani incontra agenzie di viaggi e tour operator per presentare strategie, prodotti e novità dei brand rappresentati.

Un portfolio, quello di Global Gsa, che include importanti marchi internazionali come Hertz, Dollar e Thrifty per il settore dell’autonoleggio; mentre nel trasporto aereo, le sue rappresentanze vanno dalla compagnia aerea Kenya Airways alla naerolinea Nile Air; e ancora Madagascar Airlines, Aircalin e Buddha Air. Completano l’offerta la compagnia di crociere fluviali AmaWaterways e i dmc Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours, specializzati in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania, e Golden Tour Korea per la Corea.

Affiancando le rappresentanze, il gsa porterà all’evento anche il broker B2B per il noleggio camper Vacanzeincamper.com, da poco rinnovato con un nuovo sito web, oltre alle partnership con Booking, Italo e MyParking, e le collaborazioni con Prime Rent e Insurance Travel. Grazie a Prime Rent, il trade potrà accedere all’esclusiva Hertz Dream Collection, la selezione premium di veicoli per clientela top.

«La Bit è un’occasione fondamentale di incontro con il mercato – ha sottolineato Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa –E la nostra partecipazione nel 2026 conferma l’impegno a offrire soluzioni concrete, affidabili e in linea con le esigenze in continua evoluzione del turismo».