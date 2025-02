Global Gsa, Olivero: «Servizi innovativi per le agenzie»

Pieno fermento per Global Gsa, che fa tappa alla Bit di Milano 2025, dal 9 all’11 febbraio a Rho. L’operatore sarà allo Stand Visit Usa (Pad. 9 – Stand M09) in rappresentanza di un portfolio di marchi internazionali, tra cui Hertz, (per cui è rappresentante B2B esclusivo di in Italia e Spagna per i settori leisure e business travel), Dollar e Thrifty, le compagnie aeree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines e Aircalin, la compagnia di crociere fluviali Ama-Waterways, la dmc Arabia-Kurban Tours-Plaza Tours e il broker B2B

Global Gsa, che a dicembre 2023 ha compiuto dieci anni, vanta anche partnership strategiche con Booking, Italo e MyParking.

«La nostra partecipazione in Bit rappresenta un’occasione importante per consolidare il rapporto con le agenzie di viaggi e i tour operator – ha affermato Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa – Il nostro obiettivo è fornire soluzioni e servizi innovativi che possano supportare i professionisti del turismo in un contesto di mercato che si conferma in continua evoluzione».

Hertz sarà presente con un desk dedicato per presentare le nuove soluzioni di mobilità dedicate al mercato degli Stati Uniti, come il checkin online, per semplificare il ritiro dei veicoli, e le novità del portale Hertz-gsa.it, che offre strumenti avanzati e tariffe dedicate alle agenzie di viaggi, ai tour operator e al business travel.