Global Gsa, Olivero: «Supporto alle adv con soluzioni innovative»

Con un ampio portfolio di brand internazionali, da Hertz a Firefly per l’autonoleggio, da Kenya Airways ad Aircalin per i vettori aerei, da Kurban Tours a Plaza Tours per destinazioni in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania, e ancora, AmaWaterways, compagnia di esclusive crociere fluviali, la Global Gsa, con due sedi, una milanese e una madrilena, non ha certo bisogno di presentazioni e chiude il 2024 con tante novità.

Dal portale B2B al Global2Share, i servizi per i partner sono in crescita e in miglioramento. Da settembre, infatti, con un unico login dal sito ufficiale di Global gli utenti accreditati possono accedere in modo semplificato a tutti i servizi di prenotazione e ai contenuti offerti, mentre grazie al nuovo tool gratuito, il Global2Share, le agenzie di viaggi possono gratuitamente essere più presenti sui social con un palinsesto di contenuti già pronti e personalizzabili con i loghi di riferimento. Entrambi strumenti pensati per «rendere il lavoro delle agenzie più veloce ed efficiente», ha dichiarato Manlio Olivero, presidente e ceo.

NETWORKING E FOCUS SUL 2025

E il 5 dicembre 2024 innovazioni e successi sono stati condivisi con un’ottantina di professionisti tra tour operator, agenzie di viaggi e stampa del settore, negli uffici in via Scarlatti 26 a Milano per un elegante Christmas Party.

«È stato un momento di condivisione e di rafforzamento delle relazioni con i nostri partner che sono al centro del nostro lavoro quotidiano», ha detto Manlio Olivero, che guardando al 2025 ha aggiunto: «Guardiamo al nuovo anno con entusiasmo, pronti ad affrontare nuove sfide e a continuare a supportare le agenzie di viaggi con soluzioni innovative».