Gnv alza il velo su Polaris, la nave stella polare

Già in servizio dal 7 gennaio sulla tratta Genova-Palermo, è stata presentata ufficialmente Gnv Polaris, che rappresenta l’inizio simbolico di un nuovo capitolo della storia di Gnv. Con il debutto di questa innovativa nave, la compagnia di traghetti del Gruppo Msc consolida il suo impegno verso un trasporto marittimo più competitivo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

«Il nome Polaris ha per noi un grande significato – ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv – La stella polare è un punto di riferimento per chi naviga, una guida sicura che illumina la rotta, nel nostro caso verso il futuro. Una rotta orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità del servizio. Polaris non è solo una nuova nave, ma è l’emblema di un rinnovamento più ampio della nostra flotta, che proseguirà con l’introduzione di Orion, e nei prossimi mesi anche di Virgo e Aurora».

Questo piano si inserisce in un progetto di posizionamento della compagnia, «che significa garantire efficienza, puntualità e un alto livello di qualità in ogni aspetto dell’esperienza a bordo e a terra. Vogliamo che chi ci sceglie percepisca Gnv come un vettore che fa la differenza, un servizio che non si limita a trasportare persone e merci, ma che offre soluzioni, comfort e affidabilità ai propri clienti», ha aggiunto Catani.

NUOVA OFFERTA FOOD E AREE BIMBI E PET-FRIENDLY

Costruita nel cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard International (GSI), la nave è lunga 218 metri, larga 29,60 metri, e può ospitare fino a 1.500 passeggeri in 239 cabine. A bordo di Polaris tutto è stato progettato per garantire un’esperienza di viaggio all’insegna del massimo comfort, attraverso una gamma di servizi che combinano praticità, relax e attenzione ai dettagli. L’innovativa area Food & Beverage offre spazi come il Seaview Lounge, che regala una vista panoramica ideale per momenti di relax durante le traversate, mentre al Market Place i passeggeri possono gustare piatti preparati al momento e cooking show. La Pizza e Steak House, invece, reinterpreta in chiave moderna il classico Pizza Corner, unendo tradizione italiana e nuove tendenze gastronomiche.

Non mancano spazi all’avanguardia per ogni esigenza, incluse aree gioco digitali per bambini e zone pet-friendly con cabine dedicate per garantire il massimo comfort anche agli animali domestici. La nave è inoltre dotata di una connessione wifi stabile e veloce, oltre che di strumenti come il digital signage e la segnaletica in braille, che offrono un’esperienza inclusiva e tecnologicamente avanzata.

Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv, ha aggiunto: «Ogni momento a bordo ha un valore fondamentale. La nostra attenzione ai dettagli riflette la volontà di offrire un servizio su misura per una clientela diversificata, dai passeggeri in viaggio per piacere agli operatori del settore merci». Per loro, in particolare, sono disponibili 3.100 metri lineari di capacità di carico, ideali per gestire i flussi su tratte ad alta intensità come la Genova-Palermo su cui è operativa dallo scorso 7 gennaio.

UNA NAVE SOSTENIBILE

Dotata di una stazza lorda di 46.000 tonnellate, la Gnv Polaris è un modello di efficienza energetica e sostenibilità, progettata per ridurre le emissioni di CO2 del 30% rispetto alle unità precedenti. Un risultato reso possibile, tra l’altro, grazie al sistema di cold ironing, che consente di ridurre drasticamente le emissioni in porto, e a un avanzato sistema di trattamento dei gas di scarico conforme agli standard IMO Tier III. Tecnologie innovative, come l’illuminazione led e le pitture siliconiche sulla carena, ottimizzano ulteriormente il risparmio energetico.

Durante il viaggio inaugurale dalla Cina all’Italia, Gnv ha collaborato con il Rina per monitorare e ottimizzare le prestazioni energetiche e ambientali della nave. I risultati dello studio, basato sull’uso del software avanzato Sertica Performance, hanno confermato l’efficacia delle misure adottate in fase di progettazione, e verranno presentati alla conferenza tecnica organizzata dal Royal Institution of Naval Architects a Londra, che rappresenterà un’occasione per condividere con l’intero settore le best practice adottate da Gnv.

«Il nostro impegno non si ferma qui – ha aggiunto a questo proposito Catani – Come Gnv stiamo facendo la nostra parte per migliorarci ulteriormente, fare passi in avanti anche rispetto a quanto richiesto dalle normative internazionali. Abbiamo pianificato per il 2025 un investimento significativo di oltre 25 milioni di euro, che si sommano ai costi di manutenzione ciclica e ordinaria, destinato al retrofit delle navi della flotta e finalizzato in particolare a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza e la sicurezza. E questa nave, dal punto di vista dell’efficienza energetica e della garanzia della safety, è la più innovativa del Mediterraneo».

Gnv Polaris è solo il primo passo nel processo di modernizzazione della flotta e già entro la primavera sarà affiancata da Orion, attualmente in costruzione nello stesso cantiere cinese. Con una stazza lorda di 52mila tonnellate, questa seconda unità sarà dotata di ben 433 cabine, quasi il doppio rispetto a Polaris, per una capacità totale di 1.785 passeggeri e promette di diventare un punto di riferimento sulle tratte a elevate quantità di traffico verso la Sicilia.

Altre due navi, Virgo e Aurora, le prime unità alimentate a Gnl della compagnia, saranno completate entro la fine del prossimo anno, segnando un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità.