Gnv apre le vendite 2024 e lancia il Premium per le adv

A partire da lunedì 23 ottobre 2023, Gnv apre le vendite per la stagione 2024: sarà possibile prenotare viaggi fino a settembre prossimo, per tutti i collegamenti operati dalla compagnia. Inoltre, a coloro che prenotano dal 23 ottobre al 6 novembre – con disponibilità limitata – verrà riconosciuto uno sconto del 40% per tutti i viaggi in programma da novembre 2023 a settembre 2024 compresi, su tutte le tratte a esclusione delle linee Baleari.

«La fiera di Rimini sarà un importante momento di confronto e condivisione degli obiettivi per il 2024, motivo per il quale lo abbiamo scelto come sede per annunciare la data di apertura del booking per la prossima stagione. Un segnale forte che intendiamo dare a tutto il settore trade, una sorta di rampa di lancio simbolica per l’avvio del prossimo anno e il raggiungimento degli obiettivi che insieme potremo portare a termine – afferma Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – Le agenzie di viaggi si confermano sempre più un partner fondamentale per il nostro business e anche nel 2023 il primo canale di vendita per la compagnia registrando una crescita dell’8% rispetto al 2022. Come riconoscimento nei loro confronti abbiamo deciso di istituire un nuovo cluster di agenzie partner, la “Premium”, dedicata ai 10 operatori che si distingueranno non solo a livello di performance commerciali ma anche per il grado di collaborazione raggiunto con Gnv, in termini di know how e sinergie».

Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 23 ottobre al 6 novembre e per viaggi fino a settembre 2024, di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza in agenzia.

PROGRAMMAZIONE 2024. Per la stagione estiva 2024, Gnv conferma l’attuale deployment. Per la Sardegna: 6 partenze a settimana da entrambi i porti sulla linea tra Civitavecchia e Olbia oltre a quattro navi e 2 partenze al giorno sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres; in Sicilia: collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e collegamento Napoli-Termini Imerese.

La compagnia è poi presente in Spagna, nelle Baleari, con partenze da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza; in Marocco dove opera 6 linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador, oltre alla linea Almeria-Nador. Infine, continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania, della linea Bari-Durazzo, e in Tunisia con le partenze confermate anche per il 2024 dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.