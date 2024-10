Gnv apre le vendite per l’estate il 14 ottobre

Gnv ha fissato per lunedì 14 ottobre la data di apertura delle vendite per i viaggi dell’estate 2025 (da giugno a settembre).

La compagnia di traghetti del Gruppo Msc attiva anche una promozione per premiare coloro che sceglieranno di prenotare con anticipo i propri viaggi: da lunedì 14 a martedì 29 ottobre 2024 sarà possibile godere di uno sconto del 40% sulle traversate in programma da giugno a settembre 2025 per tutti i collegamenti operati dalla compagnia, escluse le linee che servono le Baleari.

«Ottobre quest’anno non è solo il mese dell’apertura delle vendite per la prossima estate, ma anche quello della finalizzazione e completa operatività della nuova piattaforma per le agenzie Gnv Booking – dice Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv – Uno strumento altamente performante che a partire dal primo del mese è a disposizione di tutti gli agenti di viaggi con l’obiettivo di semplificare ed efficientare al massimo le operazioni di gestione delle prenotazioni. Una conferma del nostro impegno concreto a supporto di quello che rappresenta per Gnv il primo e più importante canale di vendita e tramite con il passeggero».

Ma ottobre, prosegue Della Valle, «è anche il mese in cui in Cina si terrà la consegna della prima delle quattro nuove navi attualmente in costruzione, Gnv Polaris, che entro la fine dell’anno entrerà in servizio nel Mediterraneo. Un importante passo nel percorso di ammodernamento della flotta che sta progressivamente coinvolgendo anche le altre unità già operative grazie a importanti investimenti per il rifacimento delle aree comuni, come è avvenuto negli scorsi mesi per la motonave Excelsior, l’installazione del wifi a bordo e altre importanti implementazioni».

Questi presupposti «ci permettono di guardare con positività alla fine del 2024 che ci ha visti consolidare la forte crescita vissuta negli ultimi anni, ma soprattutto con grande entusiasmo e fiducia al 2025 che siamo certi sarà un anno di ulteriore spinta e sviluppo grazie all’ingresso delle nuove unità che ci permetteranno di aumentare la capacità ma anche di offrire ai nostri passeggeri il massimo dell’offerta a bordo».

Per consentire ai clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità e serenità, la compagnia garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 14 al 29 ottobre e per viaggi fino a settembre 2025 (incluso), di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza, saldando tramite adv.

LE ROTTE DELL’ESTATE 2025

Per la stagione estiva 2025, Gnv conferma il deployment sul mercato Italia dove è presente in Sardegna con quattro navi e due partenze al giorno sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres e con partenze giornaliere sulla linea tra Civitavecchia e Olbia e in Sicilia dove opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese.

Inoltre, la compagnia di traghetti è presente in: Spagna, nelle Baleari con partenze da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza; in Marocco dove opera 6 linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador, oltre alla linea Almeria-Nador e in Tunisia con le partenze confermate anche per il 2025 dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Infine, Gnv continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania con la linea Bari-Durazzo.

Gnv è presente alla fiera di Rimini (Pad. A3 – Stand 307) dal 9 all’11 ottobre.

