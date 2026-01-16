Gnv, arriva la nave Altair: salperà il 21 febbraio

Gnv ha annunciato un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della propria flotta che, con l’ingresso di Gnv Altair, può contare su un totale di 27 unità.

L’unità sarà operativa a partire dal 21 febbraio e verrà impiegata sul mercato algerino sulle rotte Sète-Béjaia e Sète-Algeri, garantendo ogni settimana due rotazioni, una su Béjaia e una su Algeri.

«L’ingresso di Altair è un ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra flotta – ha commentato Matteo Della Valle, chief commercial officer della compagnia parte del Gruppo Msc – Stiamo continuando ad investire per rafforzare la nostra presenza sui mercati chiave e accompagnare l’evoluzione della domanda, con l’obiettivo di offrire collegamenti sempre più efficienti sulle rotte per noi strategiche».

Costruita nel 2002 e precedentemente in flotta al Gruppo Moby, Gnv Altair si distingue per l’elevata capacità di trasporto e per prestazioni operative di rilievo, garantendo una velocità massima di 24 nodi. La nave misura 214 metri di lunghezza e 26 metri di larghezza, con una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate.

Pensata per servire traffici misti passeggeri e merci, Altair dispone di 319 cabine ed è in grado di accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri lineari di capacità di carico.

Prima del suo ingresso in servizio, Gnv Altair sarà oggetto di specifici interventi di refitting, con un’attenzione particolare al miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri e all’efficienza complessiva delle navi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gnv