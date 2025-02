Gnv, i piani di Della Valle: «Più navi e spinta sul programma fedeltà»

Dal rinnovamento della flotta alle innovazioni nei servizi di bordo e a terra, passando per vantaggiose iniziative commerciali presentate a Bit 2025, a Milano, da Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc che vede Matteo Della Valle, intervistato da L’Agenzia di Viaggi Magazine, nel ruolo di chief commercial officer.

È in corso un imponente piano di rinnovamento, con Gnv Polaris entrata in flotta da poco più di un mese. Come è stata accolta dal mercato?

«Non abbiamo ancora dati, ma posso dire che Polaris nel primo mese di operazioni ha registrato un net promoter score, cioè un livello di soddisfazione dei clienti, incredibilmente alto, molto positivo rispetto al settore e a quello medio sulla linea Genova-Palermo. I motivi di questo successo sono molteplici, innanzitutto perché è una nave nuova, magari meno “altezzosa” rispetto alle nostre vecchie navi, ma moderna, luminosa, ad alta digitalizzazione, e soprattutto molto orientata al cliente, a tutti i tipi di clienti. Tanto per fare un esempio, è dotata anche di percorsi tattili per non vedenti, che non avevo mai visto prima su nessuna nave. Quindi è veramente pax oriented e questo è molto apprezzato».

Quali sono le altre novità di prodotto?

«Abbiamo fatto un investimento importante sia sui nuovi assett e sia sui refitting e quest’estate, con l’arrivo ad aprile della Orion, abbiamo due nuove navi sulla Genova-Palermo, la nostra ammiraglia Suprema sulla Tunisia, e altre cinque unità completamente rifatte sul Marocco e sulla Sardegna. Le chiamiamo smart ship perché hanno una digitalizzazione elevatissima, con copertura wifi di Starlink su tutta la nave, che consente di navigare su internet mentre si è in navigazione profonda in alto mare come se fossimo a casa. Ci sono poi i totem per ordini e pagamenti automatici, il digital signage e due maxi schermi, uno al salone delle feste e uno nell’ex locale piscina che è stato completamente rifatto, diventando una specie di piazza. Infatti lo definiamo La Piazza perché è un locale vivo, che si adatta a ogni momento della giornata. Oltre al maxi schermo c’è un bar, uno shop, il tutto a una porta di distanza dal ponte scoperto e quindi d’estate diventa un ambiente estremamente vivace e molto piacevole. Quindi, quattro delle sei destinazioni principali hanno una novità dal punto di vista del prodotto: navi nuove, navi rifatte oppure l’ammiraglia».

Come sta performando il nuovo sistema Gnv Booking?

«Gnv Booking è stata una promessa mantenuta. A settembre, come previsto, è finita la transizione dell’adoption plan, quindi tutte le agenzie di viaggi sono passate al nuovo sistema di reservation che è totalmente web-based su cloud, adottato dal 100% dei partner commerciali. Adesso è tutto online, non c’è più la necessità, per esempio, di scaricare gli aggiornamenti come doveva essere fatto con in passato, e non tutti riuscivano. Sembrano banalità, ma sono cose che aumentano di molto la qualità del lavoro degli agenti. Inoltre, nel vecchio sistema di reservation era impossibile fare evolutive, mentre ora, quando ci sarà la prima evolutiva, l’agente di viaggi potrà autonomamente spostare la propria prenotazione laddove desidera il cliente, un grossissimo miglioramento».

Da quasi un anno è attivo il rinnovato programma fedeltà MyGnv, che riscontro avete avuto?

«Il programma sta avendo un grande successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente. È un sistema di fidelity estremamente generoso perché dà un cashback del 20% al raggiungimento di cento punti, che si ottengono con una spesa di mille euro. Quindi ogni 10 euro un punto per il cliente finale, ogni 100 punti 200 euro. Rispetto a prima abbiamo dimezzato l’entry point e quadruplicato il cashback. Questo aiuta chiaramente gli agenti di viaggi, che sono invogliati a far iscrivere il proprio cliente, che può utilizzare il cashback guadagnato anche l’anno prossimo, per tornare in Sardegna, Sicilia, Marocco, Tunisia, dove desidera. Inoltre, cosa davvero unica nel mondo del ferry è che i punti e lo status sono utilizzabili anche a bordo attraverso sconti nel ristorante, al self service, nello shop. E questo, sono sicuro perché l’abbiamo studiato, è qualcosa che non ha nessun altro nel mondo del ferry, mentre invece è molto diffuso nell’ambito crocieristico. Il nostro obiettivo è quello di far crescere sempre di più il programma MyGnv, perché è estremamente generoso per chi continua a sceglierci».