Gnv Pegasus entra in flotta: navigherà da aprile

Gnv Pegasus entra in flotta: navigherà da aprile
25 Febbraio 09:48 2026

Gnv Pegasus entra ufficialmente in servizio nella flotta Gnv dal prossimo aprile. Con la nuova nave sale a 29 il numero complessivo dei traghetti della compagnia operativa nel Mediterraneo.

La nuova unità è gemella di Gnv Altair, entrata in flotta lo scorso 15 gennaio, e si inserisce nella strategia di progressivo ampliamento e rinnovo della flotta.

Costruita nel 2001 e precedentemente in flotta al Gruppo Moby, Gnv Pegasus è progettata per traffici misti passeggeri e merci. La nave dispone di 319 cabine e può accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri lineari di capacità di carico.

Con una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate, la nave ha una velocità massima di 23,5 nodi.

Prima di aprile, Gnv Pegasus sarà oggetto di interventi di refitting mirati ad allineare l’unità agli standard qualitativi e operativi Gnv, con particolare attenzione all’ottimizzazione dell’efficienza complessiva, al miglioramento degli spazi per i passeggeri e all’aggiornamento dei servizi di bordo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gnv
  Articolo "taggato" come:
GnvGnv PegasusGruppo Moby
  Categorie
In AgendaNavigare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Ecosistema crociera, la nuova vita nella travel bubble

Ecosistema crociera, la nuova vita nella travel bubble

Moby, in Cina il taglio della prima lamiera di Fantasy

Moby, in Cina il taglio della prima lamiera di Fantasy

“I love Lego” in mostra a Milano dall’11 ottobre al 2 febbraio