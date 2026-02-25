Gnv Pegasus entra in flotta: navigherà da aprile

Gnv Pegasus entra ufficialmente in servizio nella flotta Gnv dal prossimo aprile. Con la nuova nave sale a 29 il numero complessivo dei traghetti della compagnia operativa nel Mediterraneo.

La nuova unità è gemella di Gnv Altair, entrata in flotta lo scorso 15 gennaio, e si inserisce nella strategia di progressivo ampliamento e rinnovo della flotta.

Costruita nel 2001 e precedentemente in flotta al Gruppo Moby, Gnv Pegasus è progettata per traffici misti passeggeri e merci. La nave dispone di 319 cabine e può accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri lineari di capacità di carico.

Con una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate, la nave ha una velocità massima di 23,5 nodi.

Prima di aprile, Gnv Pegasus sarà oggetto di interventi di refitting mirati ad allineare l’unità agli standard qualitativi e operativi Gnv, con particolare attenzione all’ottimizzazione dell’efficienza complessiva, al miglioramento degli spazi per i passeggeri e all’aggiornamento dei servizi di bordo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gnv