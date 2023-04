Go Asia, e ora in agenzia torna il catalogo Cina

Torna sugli scaffali la grande Cina: in casa Go Asia, brand del Gruppo Go World, tutto è pronto per rilanciare la destinazione, come racconta Paolo Pergolotti, responsabile della programmazione: «Siamo prontissimi per ricominciare a mostrare e far conoscere gli aspetti più caratteristici della tradizione e della cultura cinese: i mille sapori delle più diverse specialità gastronomiche, gli aromi degli incensi nei templi buddhisti, i colori sgargianti dei mercatini locali, la confusione e i suoni delle città, sempre in movimento, 24 ore su 24».

Go Asia è un operatore specializzato sulla destinazione sin dalla nascita, e alla continua ricerca e creazione di nuovi itinerari ed esperienze, tra cui pacchetti esclusivi con hotel a 4 e 5 stelle di standard internazionale e guide locali in italiano. Lo staff conta anche accompagnatori dall’Italia.

Tanti i programmi, tra i più gettonati le partenze di gruppo con massimo 25 partecipanti, come Tour Cina Facile che unisce la visita delle località più famose di questa splendida e affascinante destinazione: Pechino, Xi’an e Shanghai. Partenze tutti i lunedì con voli intercontinentali (esclusi dalle quote di partecipazione), durata otto giorni e sei notti; guide in italiano.

Cina Meravigliosa è il tour che consente di abbinare la visita delle città più importanti del programma Cina Facile, ai meravigliosi panorami di Guilin: quote a partire da 2.360 euro (voli intercontinentali esclusi), durata 11 giorni e nove notti, guide in italiano.

Go Asia, come un po’ tutti i prodotti di Go World, punta ancora una volta sul format del “viaggio-scoperta”, del resto la Cina non è un luogo dove passare semplicemente una vacanza. Si tratta di un immenso Paese, dal patrimonio storico e culturale ai grattacieli futuristici, dai profumi del cibo ai paesaggi mozzafiato, dai colori dei vestiti tradizionali al contatto con la popolazione e le etnie locali.