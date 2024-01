Go Asia in roadshow a Catania: focus sull’Arabia Saudita

Si è conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, tour operator specializzato nel continente asiatico e parte della famiglia Go World, ha organizzato nel sud Italia per presentare la destinazione e la programmazione 2024, in collaborazione con Saudi Tourism Authority,

Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggi partner, curiose di scoprire “Tutti i colori dell’Arabia Saudita”, la programmazione interamente dedicata alla destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019, in grado di affascinare i viaggiatori per l’estrema varietà delle attività offerte: cultura e archeologia, tradizione e modernità, eventi e turismo attivo, deserti e montagne, e progetti futuristici verso nuove frontiere di esclusività e sostenibilità.

A introdurre la destinazione è stato Alberto Truffa, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l’Arabia Saudita ha da offrire, dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Nel corso del roadshow è stata anche lanciato l’invito rivolto agli agenti di viaggi di diventareSaudi Expert, grazie al programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti.

Per Go Asia, la product manager Chiara Veroli ha poi presentato la programmazione 2024: «Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggi era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi».

Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: “Alla scoperta dell’Arabia Saudita”, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (9 giorni); “Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla”, con partenze ogni domenica (9 giorni); “Jeddah Long Weekend” per uno short break nella metropoli sulle sponde del Mar Rosso (4 giorni).