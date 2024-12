Go To Fly, inaugurato il volo Trapani-Verona

Dalla via del sale – con la rotta che attraverso Forlì unisce idealmente le saline trapanesi a quelle di Cervia – alla via del vino che accomuna la tradizione vitivinicola di Marsala a Verona, sede del Vinitaly, la più importante fiera italiana del vino.

È la scelta strategica della compagnia aerea GoTo Fly per la stagione invernale dell’aeroporto di Trapani, Vincenzo Florio, inaugurata dal volo Trapani–Verona di lunedì 2 dicembre, salutato da uno spettacolare water cannon realizzato dai Vigili del Fuoco dello scalo.

Al taglio del nastro erano presenti Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, il direttore Michele Bufo, Paolo Amodeo, chief operating officer di GoTo Fly eRosalia Dalì, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale.

I biglietti della nuova tratta, operativa il lunedì e il sabato in concomitanza con il Trapani Forlì che ha preso il via la scorsa estate, in una prima fase sarà realizzata fino all’11 gennaio 2025. La ripresa dei collegamenti avverrà da marzo e sarà intensificata con una rotta aggiuntiva in occasione del Vinitaly ad aprile.

«Siamo lieti che l’incontro fortunato con i vertici della compagnia area GoTo Fly a Rimini si sia riuscito a trasformare, in così breve tempo, in una nuova tratta che collega il Veneto e Verona alla nostra città – commenta Salvatore Ombra – Il Vincenzo Florio, del resto, è uno scalo proiettato alla crescita e terreno fertile per le compagnie emergenti per dare prova delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali».

«Con il volo Trapani-Verona – spiega Paolo Amodeo – offriamo collegamenti diretti per le comunità siciliane in Veneto che necessitano di più spostamenti nel corso dell’anno a costi meno onerosi, rispetto ad altre compagnie e con maggiore facilità d’accesso nel booking. Inoltre sosteniamo l’interesse del mercato veneto verso la Sicilia e tutta l’area del trapanese, che rappresentano destinazioni di punta del Sud Italia, in virtù delle peculiarità di una regione ricca di forti attrattività».

«Siamo felici dell’apertura di questa rotta rispetto a una destinazione che già ama il nostro territorio e avrà la possibilità di viverlo ulteriormente – sottolinea Paolo Artelio, presidente di Destination Verona & Garda Foundation – Non solo nel periodo di Festa, ma anche durante una delle fiere più importanti a livello nazionale come Vinitaly 2025, per la quale saranno organizzati altri 4 voli. Questo rappresenterà un’opportunità per realizzare azioni di promozione e spingere le tante esperienze legate al tema del vino e dell’olio che sono presenti nel catalogo di destinazione Visit Verona Garda – My Special Needs».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa dell’aeroporto di Trapani.