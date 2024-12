Go World, ecco le novità assicurative per il 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 l’assicurazione contro l’annullamento viaggio sarà gratuita e inclusa nella quota di iscrizione. È la novità introdotta da Go World, un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura: “L’iniziativa rappresenta un vantaggio competitivo per le agenzie di viaggi e un grande valore aggiunto per i viaggiatori”.

Questa è la nuova struttura delle quote di iscrizione, ridotte per i viaggi più economici, grazie all’adattamento all’importo per passeggero. Prevedono:

– 55 euro a persona: per viaggi con importo fino a 1.000 euro (assicurazione annullamento inclusa);

– 85 euro a persona: per viaggi con importo tra 1.001 e 2.000 euro (assicurazione annullamento inclusa);

– 115 euro a persona: per viaggi con importo superiore a € 2.001 (assicurazione annullamento inclusa);

La quota di iscrizione Go World offre un pacchetto di coperture e servizi :

– assicurazione annullamento viaggio fino a 2.000 euro con formula All Risk;

– assicurazione spese mediche fino a 10.000 euro (con opzione di integrazione tramite Go World Safe Plus);

– copertura bagaglio fino a 1.000 euro con anticipo spese per necessità immediate;

– assicurazione attrezzature sportive fino a 1.000 euro per danni o mancata riconsegna;

– responsabilità civile viaggiatori fino a 50.000 euro;

– indennizzo per ritardo volo o partenza nave fino a 100 euro;

– assistenza ai familiari rimasti a casa e copertura per la casa durante l’assenza;

– kit viaggio personalizzato (pochette, zaino o trolley, in base al valore del viaggio);

– guida o volume fotografico in base all’importo del viaggio;

– cartella ed etichette bagaglio, con spese di spedizione incluse.

P er gli importi fino a 2.000 euro l’assicurazione è gratuita, per viaggi con importo superiore a 2.000 euro per passeggero, è previsto un contributo molto ridotto per adeguare il massimale di annullamento:

– 39 euro per viaggi tra 2.001 e 4.000 euro;

– 69 euro per viaggi tra 4.001 e 6.000 euro;

– 99 euro per viaggi tra 6.001 e 20.000 euro.

La quota d’iscrizione permette inoltre di accedere alla esclusiva polizza Go World Plus, per estendere le coperture con un premio facoltativo.