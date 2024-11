Go World lancia anche il brand per i camperisti

Fiocco azzurro in casa Go World: nasce Go Camper, brand interamente dedicato agli amanti dei viaggi in camper con una ricca programmazione che riguarda destinazioni in tutto il mondo. L’innovativa linea di prodotti consolida la “mission” di Go World Tour Operator: quella di far viaggiare e scoprire il mondo a una vasta platea di viaggiatori nelle declinazioni più diversificate.

Una filosofia che ha già generato e affermato sul mercato numerosi cluster tematici. Ora, con Go Camper, nasce il nuovo concetto di viaggio “in camper, on the road” adatto a tutti i camperisti e con un occhio attento alle famiglie con bambini e a coloro che non rinuncerebbero mai a condividere il viaggio con i propri amici a 4 zampe.

«Il camper ti consente di portare con te la tua casa, le tue abitudini e le tue necessità: puoi caricare tutto sul camper e viaggiare per il mondo chilometro dopo chilometro al tuo ritmo – sottolinea Marco Cocciarini, responsabile dei cluster del gruppo Go World – E se è bello viaggiare da soli, ancor più bello è farlo in compagnia: così gli equipaggi accompagnatori, camperisti di lungo corso, saranno le guide lungo la strada ma anche gli animatori per i giochi dei bambini, le persone di fiducia cui affidare gli animali durante le visite cui non possono partecipare, gli amici che brindano con voi durante le degustazioni e anche, perché no, quelli che trasferiscono la vostra casa su ruote da una tappa all’altra del vostro cammino così che possiate, ogni sera, tornare a casa vostra. Go Camper non è solo viaggiare in camper è vivere un villaggio itinerante, un momento di condivisione e di esplorazione».

Legittimamente soddisfatto Ludovico Scortichini, ceo di Go World che ricorda con piacere quando con la sua famiglia ha trascorso 40 giorni di vacanza in Nuova Zelanda con la seconda figlia nata da appena un anno, e più di 20 giorni in Alaska dormendo di fronte al mare o a un ghiacciaio o in prossimità dei parchi nazionali, con le alci che la mattina si nutrivano di foglie di betulla “pascolando” attorno al camper: «Continua così la volontà da parte di Go World di aggiungere nuovi cluster a quelli già presenti dedicati a surfisti, motociclisti, pescatori no kills, sciatori, ecc. Per tutti, un prodotto di alto livello per vivere esperienze di viaggio uniche, costruiti con grande professionalità e cura delle passioni del cliente».

Il prodotto Go Camper è rivolto ai camperisti che vogliono conoscere sia i borghi e le campagne del nostro Paese, sia le principali località europee, oltre a una selezione di proposte in Tunisia, Marocco, negli Stati Uniti, in Canada, in Alaska, senza dimenticare l’Australia e la Nuova Zelanda: tutte destinazioni in cui viaggiare in camper è una modalità assai diffusa.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Go World