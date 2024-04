Go World presenta il suo 2024 alle adv: focus su Usa, India e Arabia Saudita

Go World ha ultimato un roadshow articolato in sei appuntamenti in Italia, in collaborazione con Ita Airways per presentare le sinergie tra compagnia e programmazione 2024 del tour operator, con focus speciali su rotte, destinazioni e partenze esclusive della prossima stagione. Sei serate in giro per l’Italia che hanno radunato oltre 60 agenti di viaggi per un incontro di formazione e confronto in vista dell’estate.

Il roadshow ha toccato le città di Lerici, Reggio Emilia, Civitanova Marche, Roma, Milano e Verona, dove le adv partner hanno avuto modo di scoprire le novità di casa Ita Airways e approfondire la conoscenza di itinerari e destinazioni servite, in particolare Stati Uniti, India e Arabia Saudita.

«La sinergia con Ita Airways – ha sottolineato Ludovico Scortichini, ceo di Go World – ci permette di ottenere una maggiore capillarità sul mercato nazionale: le agenzie hanno l’opportunità di offrire ai propri clienti partenze non solo da Roma, ma anche da un gran numero di aeroporti secondari. Questo avvicina la nostra programmazione intercontinentale anche alle province più periferiche, permettendo agli agenti di proporre pacchetti con partenze da aeroporti limitrofi, spesso senza alcuna differenza di prezzo».

Molto variegata la programmazione Go World 2024 sulle destinazioni trattate, con partenze libere settimanali o giornaliere e un fitto calendario di proposte esclusive a data fissa.

In casa Go America riflettori accesi sulla esclusiva estate 2024 “Tour dell’Ovest con accompagnatore dall’Italia” (dal 10 al 24 agosto, da 4.550 euro voli inclusi) e sugli evergreen “Tutti a Miami” e “Tutti a New York”, partenze libere con voli Ita Airways e quote a partire da 1.250 euro.

Per Go Asia focus India con le partenze libere giornaliere con voli Ita Airways del tour “India Classica”, e partenza ogni venerdì per “Triangolo d’Oro” e “Triangolo d’Oro e Varanasi” e la proposta esclusiva di ottobre in occasione del Festival Diwali, “Fascino del Rajastan e Varanasi” (dal 27 ottobre al 5 novembre, da 1.690 euro voli inclusi).

Grande curiosità anche per la programmazione Arabia Saudita, presentata attraverso due proposte brevi alla scoperta degli highlights della destinazione: “Tutti a Jeddah!” (dal 12 al 16 ottobre, da 1.790 euro voli inclusi) e “Tutti a Riyadh!” (dal 15 al 19 novembre, da 1.690 euro voli inclusi).

Per Go Afrique, infine, il roadshow è stato invece l’occasione per ribadire la partnership sulla destinazione Egitto e annunciare l’inedito Fam Trip “Cairo e Deserto Bianco”, organizzato in collaborazione con Ita Airways dal 14 al 18 maggio 2024, partenza da Roma. Evento riservato agli adv.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Go World