Go4Sea, arriva la nuova programmazione dei tour guidati

Novità in casa Go4sea. Dopo lunga fase di preparazione, nasce” la nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita, con minimo 2 persone.

Sono tour che, oltre alla presenza delle guide locali o dell’accompagnatore in loco, possono prevedere anche la presenza di un coordinatore che accompagna i clienti dall’Italia, offrendo un ulteriore supporto per chi preferisce viaggiare in compagnia, già dai primi passi, senza stress.

Nel primo lancio, dedicato ai Ponti invernali e alla Primavera 2025, le destinazioni sono quelle più amate di sempre: la Spagna, con 4 tour diversi che includono Andalusia, Madrid e Nord Verde, il nuovo tour Terra e Mare a Tenerife, i 3 tour che comprendono Portogallo e Francia, i 3 tour della Grecia Classica, il nuovo tour di Malta.

E ancora, i tour dell’Europa imperiale, con Praga, Vienna e Budapest, il tour in Belgio con le Fiandre, 2 tour della Polonia e numerosi itinerari nell’Europa del Nord, dall’Islanda alle Lofoten, alla ricerca dell’Aurora Boreale.

A completamento della programmazione i 2 tour dell’Albania, i richiestissimi tour della Turchia, il tour negli Emirati Arabi, l’Egitto Classico con la crociera sul Nilo e i 3 itinerari alla scoperta del Marocco.

Seguirà a stretto giro la programmazione dei tour estivi 2025, che includerà ancora più destinazioni dell’Europa del Nord, tra cui Irlanda, Scozia, Cornovaglia, Paesi Baltici e Macedonia del Nord. Tutte le partenze sono garantite e possibili da qualsiasi aeroporto italiano, anche sulla base di volato low cost, che assicura un risparmio importante per prenotazioni anticipate e, soprattutto, senza rischio di cancellazione per mancato raggiungimento del numero minimo.

Sono, inoltre, disponibili partenze speciali a date fisse da aeroporti predefiniti, soprattutto in periodi di Ponti e Festività.

I pacchetti sono flessibili e, con l’aiuto degli operatori a supporto dedicati, è possibile aggiungere giorni ed escursioni all’inizio o alla fine del tour, oppure costruire itinerari completamente su misura. Possono essere anche la base di una richiesta di gruppo precostituito o blocchi spazio, con interessanti riduzioni di costi.

Tra le proposte più apprezzate c’è il “tour a margherita”, che prevede una base nella città di arrivo da cui partire ogni giorno per escursioni giornaliere con guida. Questa formula è perfetta per chi desidera evitare i cambi di hotel e avere un unico punto di riferimento durante il soggiorno, godendo comunque del fascino della scoperta.

Tra i plus dell’Offerta Go4Sea ci sono due voci essenziali, assistenza e sicurezza, veri e propri asset per i quali l’operatore garantisce un’assistenza h24, pronta a supportare i clienti in caso di necessità o emergenze. Inoltre, i tour prevedono sempre l’assicurazione di viaggio, inscindibile dal pacchetto, che copre le spese mediche, bagaglio e annullamento.

«Abbiamo ulteriormente lavorato sulla nostra visione del viaggio – spiega Tommaso Valenzano, ceo di Go4Sea – ovvero creare contesti in cui non si ha paura di viaggiare, dove davanti a qualsiasi eventualità non si è mai soli, ovunque nel mondo. Cercando di trovare il non convenzionale nel convenzionale, il non turistico anche nel turistico».