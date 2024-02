Going, Casabianca: «Puntiamo ai 40 milioni di fatturato»

Going a tutto tondo alla Bit di Milano. L’operatore del Gruppo Msc ha illustrato in fiera il catalogo Oriente e anticipato i contenuti della programmazione in Africa, che sarà pubblicata a marzo, con particolare attenzione all’offerta in Sudafrica. E, soprattutto, ha dichiarato i suoi obiettivi per l’anno in corso.

«Siamo passati dagli 11 milioni di fatturato del pre pandemia ai quasi 30 milioni nel 2023, e quest’anno vogliamo tagliare il traguardo dei 40 milioni – annuncia Maurizio Casabianca, chief commercial & operation officers di Going – Cresciamo sulle destinazioni in cui eravamo già presenti e ne aggiungiamo di nuove. Con l’Oriente siamo partiti nel 2023; con l’Africa equatoriale iniziamo nel 2024, con un catalogo che stiamo per presentare a compimento di 18 mesi di lavoro. È un altro tassello del percorso».

Obiettivo dell’operatore è portare in agenzia un prodotto sempre più ricco e strutturato, sempre più tarato sulle esperienze e sul tailor made.

PROGRAMMAZIONE ORIENTE

Nel catalogo Oriente spiccano i tour in Giappone, Malesia, Cambogia, Indonesia, Vietnam e Thailandia. Proprio quest’ultima sta tornando centrale nelle scelte degli italiani. Come conferma Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale del Turismo thailandese in Italia: «Nel 2023 il Paese ha accolto 191mila italiani, tornando al 65% dei livelli pre Covid. Il 2024 è iniziato ancora meglio: a gennaio gli arrivi dall’Italia sono stati 33.360, il secondo miglior gennaio di sempre; un trend in linea con i numeri 2019. Consideriamo poi che al momento mancano i voli diretti che prima c’erano. Dal 1° luglio però, dopo quattro anni, Thai Airways torna a operare sul mercato italiano con il diretto giornaliero Milano-Bangkok; i voli sono già in vendita e la risposta è stata immediata: 11mila prenotazioni in un mese; probabilmente nel 2025 tornerà anche il collegamento da Roma».

Sulla Thailandia e sull’Oriente, interviene la product manager Going Roberta Fichera, mettendo in evidenza la sostenibilità ambientale nella scelta di itinerari e strutture e il rispetto delle comunità locali, due temi alla base della programmazione 2024: «In particolare, abbiamo due tour sulla Thailandia: uno più classico con la particolarità del “Per mano a Bangkok”: 3 notti nella capitale dove i viaggiatori vivranno la quotidianità con visite a piedi e spostamenti con i mezzi pubblici; a seguire 4 notti nel triangolo d’oro, tra Chiang Mai e Chiang Rai. Il secondo itinerario, oltre alle due notti a Bangkok, prosegue con 6 notti itineranti nel nord del Paese, tra il meno conosciuto floating market di Amphawa, le cascate di Erawan e la città di Nan, rimasta intatta nella sua ruralità con risaie terrazzate e la popolazione locale che accoglie nelle proprie case i turisti».

Un’altra chicca della programmazione Oriente di Going riguarda le crociere di esplorazione di Aqua Expeditions a bordo di Aqua Mekong con le sue 20 suite e vetrate panoramiche cielo-terra, il centro benessere, lo chef “stellato”, per solcare il fiume leggendario e, in bicicletta, esplorare i villaggi, addentrandosi nelle risaie e percorrendo sentieri naturali. Oltre all’itinerario in crociera di 7 notti lungo il Mekong, prevista la navigazione da 3 o 4 notti in Vietnam e Cambogia.

NOVITÀ SUDAFRICA

Sul Sudafrica, Alessandra Bitetti di Aigo, agenzia che rappresenta il South African Tourism in Italia, interviene sulla crescita graduale e costante del mercato italiano, «con viaggi di nozze o in famiglia e non solo. L’Italia sta crescendo più di altri Paesi e accogliamo il prodotto Going con grande piacere. Stiamo lavorando per promuovere tutte le province del Sudafrica e distribuire i turisti in un maggior numero di aree. Tra le novità dei mesi scorsi, Msc Crociere ha inaugurato a ottobre 2023 il nuovo porto crocieristico di Durban, con una rinnovata capacità di gestione passeggeri». A maggio, sarà proprio Durban la sede della nuova edizione dell’appuntamento B2B di Indaba, dove verrà presentato tutto il prodotto turistico dell’Africa.

Il product manager di Going Angelo Cangemi lancia quindi alcune proposte della «destinazione che ho visto crescere tantissimo. “Meraviglioso Sudafrica” è un tour guidato di 7 notti in lingua italiana con sistemazioni di categoria prima superior/cinque stelle e partenze a data fissa, con i principali highlight del Paese come la Panorama Route, la Kapama Game Reserve e Città del Capo. Il secondo itinerario, “South Africa Family”, è un fly&drive con partenze giornaliere su richiesta pensato per le famiglie con bambini minori di 12 anni, in aree malaria free, come Città del Capo e Garden Route e, al termine, due notti di safari nella riserva privata di Amakhala».

GOING4CRUISE

Infine, Casabianca pone l’accento sul prodotto Going4Cruise, con i soggiorni di pre e post crociera: «Il 2024 vedrà Miami e New York come destinazioni protagoniste della nostra offerta, in attesa che torni l’Egitto, che ci auguriamo di riprendere al più presto».

Torna anche il progetto Cinema Lovers, avviato nel 2023: quattro partenze in crociera a giugno, due a settembre e due a ottobre: ciascuna prevede la proiezione durante l’itinerario di cinque film che richiamano le tappe della crociera.